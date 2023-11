Podczas czwartkowej sesji walory iFirmy na finiszu notowań straciły 16,7 proc. Dziś po południu skala przeceny też jest rzędu kilkunastu procent. Obecnie za akcję spółki trzeba zapłacić 30,4 zł, po spadku o 14 proc. Akcje są najtańsze od końca sierpnia. Przecena jest reakcją na opublikowane wyniki za III kwartał. Wynika z nich, że zysk netto iFirmy spadł rok do roku do 1,52 mln zł z 1,65 mln zł. Zysk operacyjny poszedł w dół do 1,63 mln zł z 2 mln zł. Z kolei przychody wzrosły o 15 proc., do 12,3 mln zł.

Podstawową działalność spółki stanowi serwis ifirma.pl. Przychody operacyjne za trzy kwartały 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. wzrosły o ponad 21 proc. Wzrost przychodów wynika ze zmiany cennika biura rachunkowego ifirma.pl obowiązującego od 1 sierpnia 2023 r. oraz wzrostu liczby klientów. Wzrost przychodów serwisu ifirma.pl III kwartału wyniósł 20 proc., a w trzech kwartałach sięgnął 26 proc.

Z kolei koszty operacyjne spółki wzrosły o 22 proc. w stosunku trzech kwartałów 2022 r. Największy kwotowy wzrost, bo o prawie 3,5 mln zł, dotyczy kosztów pracowniczych.

„ Pomimo zwiększonych wydatków na działania marketingowe, spółka pozyskuje mniejszą niż w ubiegłym roku liczbę nowych klientów przy większej liczbie rezygnacji. Wciąż jednak odnotowuje wzrost liczby klientów” - czytamy w raporcie.