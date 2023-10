Notowania Shopera podczas czwartkowej sesji tracą na wartości. Przed południem kurs spada o 2 proc. do 31,7 zł. Spółka podała wyniki za III kwartał. Wynika z nich, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,4 mln zł wobec 2,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik jest zbliżony do oczekiwań analityków. EBITDA rok do roku urosła o 42 proc. do 11 mln zł, a przychody o 19,2 proc. do 37,4 mln zł. W ujęciu narastającym przychody wynoszą 109 mln zł (+26 proc.), zysk operacyjny 21,5 mln zł (+29 proc.), a zysk netto 17,1 mln zł (+46 proc.).

Skonsolidowane GMV sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 5,3 mld zł do 5,9 mld zł, notując dynamikę na poziomie 12 proc., a GMV tzw. omnichannel wzrosło z 5,79 mld zł do 6,49 mld zł, czyli o 12 proc. Wzrost jest wynikiem dalszego wzrostu wartości zamówień realizowanych przez merchantów na platformach grupy Shoper – informuje zarząd w raporcie.

Wskaźnik miesięcznych powtarzalnych przychodów osiągnął na koniec września poziom 2,9 mln zł, czyli o 11 proc. więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. Z kolei zatrudnienie w grupie wynosiło 287 osób wobec 289 na 31 grudnia 2022 r.

Końcówka roku powinna być dla spółki udana. Jej działalność w zakresie sprzedaży abonamentów oraz usług dodatkowych cechuje się umiarkowaną sezonowością. Dla całej branży e-commerce (w tym również dla Shopera) historycznie druga połowa roku, a w szczególności czwarty kwartał cechuje się wyższymi przychodami i zyskami. Dzieje się tak ze względu na wzmożony ruch w całym handlu detalicznym przed świętami Bożego Narodzenia, a także ze względu na okresy promocyjne takie jak Black Friday oraz Cyber Monday, które przekładają się na wyższe GMV klientów (Gross Merchandise Value, czyli wartość złożonych zamówień), większą liczbę nowo zakładanych sklepów jak również wyższe przychody z usług reklamowych i płatności internetowych.