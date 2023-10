W oczekiwaniu na tę premierę wycena giełdowa studia CI Games od początku roku do 11 października urosła dwukrotnie, przebijając poziom miliarda złotych. Jednak już w przeddzień premiery – 12 października – rozpoczęła się mocna przecena. Tego dnia akcje potaniały o 10,4 proc. do 4,5 zł. Dzień premiery przyniósł jeszcze większą wyprzedaż. Kurs spadł o 17,1 proc. do 3,73 zł, czyli do poziomów z początku kwietnia 2023 r. Piątkowej wyprzedaży towarzyszył wysoki wolumen obrotu. Jego wartość przekroczyła 42 mln zł.

W ten sposób inwestorzy zareagowali na napływające wieści dotyczące premiery kluczowej dla spółki gry - „Lords of the Fallen”. Średnia ocena gry na portalu Opencritic wynosi 69/100 pkt. Z kolei na Metacritic na podstawie 49 recenzji jest to 76/100 pkt. Natomiast znacznie gorzej wyglądają noty od graczy na Steamie. Obecnie (na bazie 2150 opinii) odsetek pozytywnych recenzji to zaledwie 45 proc. Wielu graczy zwraca uwagę na problemy techniczne. Studio deklaruje, że na bieżąco wprowadza poprawki. Warto odnotować, że wraz z upływem czasu odsetek pozytywnych opinii rośnie – jeszcze kilka godzin temu wynosił niewiele ponad 30 proc. „Polecam czekać na aktualizacje naprawcze tej gry, bo na obecny moment będzie ciężko w to grać” – napisał jeden z użytkowników.

„Lords of the Fallen” to druga gra w serii, która miała start w 2014 r. Budżet produkcyjny gry wraz z marketingiem szacowany jest na ponad 200 mln zł. Tytuł trafił do sprzedaży na całym świecie, jednocześnie na wszystkie najważniejsze generacji platformy – PC i konsole PlayStation5, Xbox Series X | S.