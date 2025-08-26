JSW w przesłanym dziś komunikacie prasowym informuje, że konsekwentnie realizuje działania ukierunkowane na wzmocnienie płynności finansowej grupy i stabilność funkcjonowania w długim okresie.
„Efekty kluczowego projektu, planu strategicznej transformacji, są bardzo satysfakcjonujące: realizacja założeń planu do tej pory przyniosła 1,86 mld zł oszczędności i optymalizacji planowanych nakładów inwestycyjnych oraz pozwoliła zrealizować wydobycie ponad przyjęty plan PTE co przełoży się na dodatkowy przychód dla spółki” – czytamy w komunikacie. JSW deklaruje również, że prowadzi intensywne prace w innych obszarach o strategicznym znaczeniu dla przyszłości spółki i regionu, nadal mierząc się z bardzo trudną sytuacją na rynku węgla koksowego.
JSW zwiększa wydobycie, oszczędza coraz więcej na działalności, ale to wciąż za mało, aby wyjść na prostą. Są pomysły, aby podobnie jak kopalnie PGG, także i JSW mogła korzystać z rządowego wsparcia. Jak sytuację w firmie komentują analitycy?
Wojciech Balczun w dniu 24 lipca objął stanowisko Ministra Aktywów Państwowych. Udzielił swojego pierwszego wywiadu redakcjom „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”. Wywiad został opublikowany w dzisiejszych wydaniach obu dzienników.
Zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa będą, ale nie spodziewałbym się wielkiej rewolucji – mówi Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych w swoim pierwszym wywiadzie po objęciu stanowiska.
W rozmowie pojawił się m.in. wątek możliwych zmian kadrowych w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Minister zasygnalizował, że są one planowane, ale nie będą miały charakteru rewolucyjnego. W rozmowie poruszono też wątek spółek, które obecnie zmagają się z problemami jak Jastrzębska Spółka Węglowa i Azoty.
- Jest kilka tematów kluczowych, ale rzeczywiście te dwie spółki znajdują się na liście – nazwijmy to – trudnych priorytetów. Jestem zdeterminowany, by znaleźć rozwiązania i pracuję dziś nad tym w trybie ekstraordynaryjnym – powiedział minister. Zapytany czy znaleźć rozwiązania to znaczy nie dopuścić do upadku tych spółek, odpowiedział: „Oczywiście. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza”.
Zapytaliśmy również czy górnicy z JSW, którzy zagrozili już płonącymi ulicami, mogą spać spokojnie.
- Jestem zdeterminowany, by znaleźć rozwiązania. Uważam jednak, że plan restrukturyzacji JSW powinien być wdrażany bardziej dynamicznie. W tym aspekcie pojawiają się moje wątpliwości (…). Dotyczą przede wszystkim efektywności działań w ostatnich miesiącach. Trzeba jednak pamiętać, z jakim zadaniem zmierzył się zarząd i rada nadzorcza JSW. Po wybuchu wojny w Ukrainie ceny węgla koksowego gwałtownie wzrosły, a przychody spółki zwiększyły się o kilkadziesiąt procent i nagle stała się ona niezwykle bogata. Wtedy pracodawca – nawet wbrew oczekiwaniom strony społecznej – zaproponował np. 10-letnie gwarancje zatrudnienia. Trudno, by związkowcy odmówili. Gdy ceny surowca wróciły do normalnego poziomu, te przywileje i bonusy bardzo mocno obciążają finanse spółki – podkreślił minister. Nie odpowiedział wprost ile miliardów złotych będzie potrzebne, aby uratować JSW. Podkreślił, że to będzie zależało od ostatecznej wersji planu restrukturyzacyjnego.
W przesłanym dziś komunikacie prasowym JSW informuje, że kontynuuje proces upraszczania procedur oraz planowania zakupów na 2026 rok. Łącznie, od początku wdrażania planu strategicznej transformacji do 31 lipca br., spółka zidentyfikowała 1,857 mld zł oszczędności, z czego 328 mln zł – w obszarze zakupów operacyjnych i inwestycyjnych (OPEX i CAPEX), co stanowi ponad 91 proc. planu na cały 2025 rok oraz 1,509 mld zł – w obszarze inwestycji.
- Każdy element planu strategicznej transformacji został zaprojektowany tak, by wzmocnić stabilność organizacyjną grupy JSW, niezależnie od zmiennej sytuacji rynkowej. Mocno koncentrujemy się na bieżącej płynności finansowej, ale równolegle pracujemy już nad szerszą perspektywą, gwarantującą stabilny rozwój spółki i regionu na kolejne dziesięciolecia – deklaruje Ryszard Janta, prezes JSW.
Podkreśla, że wyzwaniem dla JSW pozostaje trudna sytuacja rynkowa. Średnie ceny węgla koksowego w roku 2025 spadły i utrzymują się na poziomie około 184 USD/tonę (-32 proc. rok do roku). Sytuację pogarsza dodatkowo utrzymujący się trend spadkowy kursu dolara.
„Dlatego pomimo bardzo pozytywnych efektów realizacji planu strategicznej transformacji, zarząd JSW podejmuje dodatkowe działania w celu wzmocnienia płynności finansowej. Jednym z nich jest umowa z ZUS o odroczeniu płatności składek na ubezpieczenia społeczne za maj, czerwiec i lipiec 2025 – łącznie na kwotę ok. 315 mln zł” – czytamy w komunikacie. Spółka będzie składała wnioski na kolejne okresy.
Wycena JSW na giełdzie wynosi obecnie 2,7 mld zł. Dziś kurs spada o 1,3 proc. do 23 zł.
