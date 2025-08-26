W rozmowie pojawił się m.in. wątek możliwych zmian kadrowych w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Minister zasygnalizował, że są one planowane, ale nie będą miały charakteru rewolucyjnego. W rozmowie poruszono też wątek spółek, które obecnie zmagają się z problemami jak Jastrzębska Spółka Węglowa i Azoty.

- Jest kilka tematów kluczowych, ale rzeczywiście te dwie spółki znajdują się na liście – nazwijmy to – trudnych priorytetów. Jestem zdeterminowany, by znaleźć rozwiązania i pracuję dziś nad tym w trybie ekstraordynaryjnym – powiedział minister. Zapytany czy znaleźć rozwiązania to znaczy nie dopuścić do upadku tych spółek, odpowiedział: „Oczywiście. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza”.

Zapytaliśmy również czy górnicy z JSW, którzy zagrozili już płonącymi ulicami, mogą spać spokojnie.

- Jestem zdeterminowany, by znaleźć rozwiązania. Uważam jednak, że plan restrukturyzacji JSW powinien być wdrażany bardziej dynamicznie. W tym aspekcie pojawiają się moje wątpliwości (…). Dotyczą przede wszystkim efektywności działań w ostatnich miesiącach. Trzeba jednak pamiętać, z jakim zadaniem zmierzył się zarząd i rada nadzorcza JSW. Po wybuchu wojny w Ukrainie ceny węgla koksowego gwałtownie wzrosły, a przychody spółki zwiększyły się o kilkadziesiąt procent i nagle stała się ona niezwykle bogata. Wtedy pracodawca – nawet wbrew oczekiwaniom strony społecznej – zaproponował np. 10-letnie gwarancje zatrudnienia. Trudno, by związkowcy odmówili. Gdy ceny surowca wróciły do normalnego poziomu, te przywileje i bonusy bardzo mocno obciążają finanse spółki – podkreślił minister. Nie odpowiedział wprost ile miliardów złotych będzie potrzebne, aby uratować JSW. Podkreślił, że to będzie zależało od ostatecznej wersji planu restrukturyzacyjnego.

JSW mówi o postępach w restrukturyzacji

W przesłanym dziś komunikacie prasowym JSW informuje, że kontynuuje proces upraszczania procedur oraz planowania zakupów na 2026 rok. Łącznie, od początku wdrażania planu strategicznej transformacji do 31 lipca br., spółka zidentyfikowała 1,857 mld zł oszczędności, z czego 328 mln zł – w obszarze zakupów operacyjnych i inwestycyjnych (OPEX i CAPEX), co stanowi ponad 91 proc. planu na cały 2025 rok oraz 1,509 mld zł – w obszarze inwestycji.

- Każdy element planu strategicznej transformacji został zaprojektowany tak, by wzmocnić stabilność organizacyjną grupy JSW, niezależnie od zmiennej sytuacji rynkowej. Mocno koncentrujemy się na bieżącej płynności finansowej, ale równolegle pracujemy już nad szerszą perspektywą, gwarantującą stabilny rozwój spółki i regionu na kolejne dziesięciolecia – deklaruje Ryszard Janta, prezes JSW.