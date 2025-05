Pracodawcę reprezentowali Jolanta Gruszka wiceprezes ds. Handlu, Artur Wojtków, wiceprezes ds. Pracy i Polityki Społecznej oraz Jacek Durka zastępca dyrektora biura pracy, płac i zarządzania mieniem, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Zespołu Negocjacyjnego.

Na zaproszenie pracodawcy odpowiedziało 46 spośród 80 związków zawodowych działających w JSW SA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący 33 organizacje związkowe. Od 2009 r. w Spółce nie funkcjonuje jednolity dokument regulujący kwestie pracownicze. Rozpoczęcie rokowań jest odpowiedzią na liczne postulaty związków zawodowych, dotyczące uporządkowania i ujednolicenia warunków pracy i płacy wszystkich pracowników JSW SA.

„Zabetonowanie” kwestii pracowniczych

W kontekście tych rozmów przypomnijmy, że wiceprezes JSW Adam Rozmus tłumaczył pod koniec kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, że JSW jest „zabetonowana” w wielu aspektach dotyczących pracowników. – Trudno się poruszać w materii, co do której nie mamy żadnego wpływu, chociażby jakby ceny, czy to surowca w postaci węgla, czy samego koksu. Dlatego podejmujemy wszystkie działania, nie tylko dotyczące transformacji, ale całej Grupy, która liczy 21 tys. pracowników, 17 spółek córek oraz spółkę matkę. Te elementy również są rozważane, jeżeli chodzi o tą strefę pracowniczą. Ja przypomnę tylko, że my mamy zabetonowany układ dotyczący gwarancji pracy, także trudno się zarzuca materią w świadomości pracownika, że oni będzie jeszcze (działał –red.) 7 lat. Kwestia optymalizacji, zwiększenia wydajności wiąże się z szeregiem elementów. My pokazujemy (…) tematy dotyczące optymalizacji wydobycia w samej kopalni. Natomiast to nie jest wszystko nad czym pracujemy. – powiedział wiceprezes.

Przypomnijmy, że zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zgodził się pod koniec kwietnia na kolejne na umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o łącznej szacowanej kwocie 100 mln zł. Zarząd wyraził już zgodę na umorzenie w 2025 r. Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ o łącznej szacowanej wartości 2,25 mld zł. Po dokonaniu umorzenia FIZ wartość inwestycji w portfelu aktywów FIZ według wyceny z dnia 31 marca 2025 r. po dniu umorzenia szacuje się na kwotę około 1,69 mld zł. Te środki służą spółce na pokrycie kosztów bieżącej działalności, która jest coraz trudniejsza. Grupa JSW zamknęła rok 2024 ze stratą netto na poziomie 7,3 mld zł.