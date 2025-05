Bumech broni koncesji, a płatności za szkody górnicze ma realizować Silesia

Czytaj więcej Surowce i paliwa Bumech może stracić górniczą koncesję Prawnicy z Frank Bold złożyli do ministra klimatu i środowiska wniosek o cofnięcie koncesji na wydobycie w kopalni Silesia należącą do Bumechu.

Bumech komentuje

Spółka w przesłanym naszej redakcji oświadczeniu ma świadomość, że rola węgla w gospodarce powoli się kończy, Wskazuje jednak, że zakończenie wydobycia należy starannie zaplanować, zapewniając pracownikom trwałe miejsca pracy, a dostawcom czy mieszkańcom zapłatę należnych im świadczeń.

Tomasz Dera, członek rady nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu podkreśla, że PG Silesia na bieżąco przyjmuje i rozpatruje wszystkie zgłoszenia dotyczące szkód górniczych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, w tym realizuje umowy na bieżące przeglądy i zabezpieczenia infrastruktury na terenach potencjalnie objętych szkodami górniczymi. –„Na bieżąco regulowane są płatności na rzecz gminy Goczałkowice-Zdrój. Zobowiązania wynikające ze szkód, które miały miejsce przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego - zgodnie z obowiązującym prawem - trafiają do tzw. masy sanacyjnej. Spółka nie ma prawnej możliwości ich natychmiastowego regulowania – realizacja tych płatności została zawieszona do momentu zatwierdzenia układu sanacyjnego” – wyjaśnia nam Dera.

Jak dodaje, w przygotowywanych propozycjach układowych PG Silesia dąży do tego, by mieszkańcy – poszkodowani w wyniku szkód górniczych – otrzymali 100 proc. należnych wierzytelności, tak by nie ponieśli strat finansowych. - W interesie wszystkich stron leży sprawne i skuteczne przeprowadzenie sanacyjnej restrukturyzacji PG Silesia. Inne scenariusze niosą realne ryzyko upadłości, która doprowadziłaby do sytuacji, w której mieszkańcy dotknięci szkodami górniczymi otrzymaliby znikomą część odszkodowań ze strony spółki. Dochodzenie tych roszczeń od Skarbu Państwa to proces długotrwały i niepewny. Upadłość kopalni spowodowałaby poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze dla regionu, pracowników oraz firm dostawczych – przestrzega.