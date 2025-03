Unimot wchodzi w wydobycie gazu

Grupa kapitałowa Unimot planuje rozszerzyć zakres działalności o poszukiwania i wydobycie złóż węglowodorów, przy czym kluczowym z surowców jest dla niej gaz ziemny. W związku z tym zarząd spółki podjął decyzję o powołaniu specjalnego zespołu projektowego, który ma to zadanie zrealizować. To z kolei następstwo uzyskania przez zależną firmę Unimot B1 (docelowo będzie się nazwać Unimot Upstream), pozytywnej oceny ministra klimatu i środowiska w postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu ocenę zdolności tego podmiotu do prowadzenia poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania złóż węglowodorów w Polsce.

Unimot będzie inwestował we własne złoża

Kolejnym krokiem grupy Unimot w nowym biznesie będzie uruchomienie działań i przygotowanie zasobów organizacyjnych, dzięki którym zostaną przeprowadzone analizy dotyczące pozyskania dostępu do własnych złóż gazu ziemnego w kraju i za granicą. W związku z tym może dojść do wejścia w joint venture z innymi podmiotami lub przejęcia udziałów mniejszościowych w już istniejących projektach poszukiwawczo-wydobywczych, a także do zagospodarowania złóż sczerpanych, również w kontekście uruchomienia magazynów gazu lub CO 2 .

Foto: Parkiet

Unimot przeprowadzi również analizy związane z możliwościami pozyskania funduszy i grantów, które będzie można wykorzystać do finansowania przedsięwzięć. Jednocześnie na obecnym etapie spółka nie jest w stanie określić, jakie będą niezbędne wydatki inwestycje związane z planowanym rozszerzeniem działalności.

Adam Sikorski, prezes Unimotu, informuje, że otrzymany z resortu klimatu i środowiska dokument oficjalnie potwierdza, że grupa jest podmiotem wnikliwie zweryfikowanym i pozytywnie ocenionym przez służby czuwające nad bezpieczeństwem państwa. Jednocześnie otwiera on drogę do rozpoczęcia nowej działalności.