Orlen inwestuje w niemieckie punkty ładowania

Orlen Deutschland, firma należąca do Orlenu, podpisała z May & Co. Holding, podmiotem specjalizującym się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, kontrakt na budowę sieci ponad 200 szybkich punktów ładowania aut elektrycznych w Niemczech. Umowa przewiduje również możliwość dalszej współpracy przy realizacji kolejnych instalacji w lokalizacjach zarządzanych przez tego partnera.

Orlen chce mieć za granicą 2,5 tys. punktów szybkiego ładowania