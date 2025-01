Spółka z niemieckim kapitałem nie chce wojny o węgiel. Proponuje współpracę JSW

Na początku tego roku JSW poinformowała w odpowiedzi na pytanie jednego z akcjonariuszy o złoże węgla koksującego Dębieńsko 1, że obecnie toczy się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska postępowanie administracyjne o udzielenie koncesji badawczej dla powiązanej z spółki SCIGC co uniemożliwia złożenie wniosku przez JSW. To wywołało fale dyskusji, jakoby spółka powiązana z niemieckim kapitałem była uprzywilejowana względem polskiej. Jak wynika z informacji udostępnionych przez MKiŚ, SCIGC jako pierwsza złożyła wniosek koncesyjny na rozpoznawanie złoża jeszcze w 2022 .

Losy koncesji

W 2008 r. koncesję na wydobycie węgla ze złoża „Dębieńsko 1" otrzymała na 50 lat zagraniczna spółka – NWR Karbonia, kontrolowana przez czeskiego biznesmena Zdenka Bakalę. Zakładano wówczas, te pierwsza tona węgla wyjedzie na powierzchnię najpóźniej w 2018 r., a zakład da pracę 2500 mieszkańcom okolicznych gmin – do tej pory jednak nic nie powstało. Kolejną koncesję na wydobycie tego samego złoża otrzymała zagraniczna firma, należąca do Australijczyków działający poprzez Prairie Mining Ltd, (obecnie GreenX Metals). Wystąpili oni o wydłużenie terminu wydobycia pierwszych ton węgla z 2018 r. do 2025 r. Jednak na to nie było zgody ówczesnego resortu środowiska. - Dopiero po wygaśnięciu tej koncesji – w roku 2022 – HMS Bergbau AG oraz grupa inwestorów ze Szwajcarii i USA poprzez spółkę celową Silesian Coal International Group of Companies SA z siedzibą w Katowicach wystąpiła o koncesję poszukiwawczą na złotu „Dębieńsko 1" – wyjaśnia w liście do mediów prezes Silesian Coal, dr Krzysztof Wilgus.

Jak informuje nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedzialne za wnioski koncesyjne, spółka Silesian Coal International Group of Companies SA jest jedynym podmiotem ubiegającym się o koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu z pokładów węgla Dębieńsko 1, o udzielenie której zwróciła się do ministra klimatu i środowiska 14 grudnia 2022 r. – Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie jest na końcowym etapie proceduralnym – wyjaśnia MKiŚ. Resort ucina też plotki, że chodzi o koncesje na wydobycie. – Udzielenie koncesji na rozpoznawanie złoża kopaliny nie jest równoznaczne z nabyciem prawa do wykonywania działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża. Taka działalność wymaga odrębnego pozwolenia organu koncesyjnego – wyjaśnia ministerstwo.

Do sprawy ustosunkowała się także JSW. – W przypadku decyzji odmownej w przedmiocie udzielenia koncesji badawczej firmie SCIGC, JSW złoży wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego i metanu pokładów węgla Dębieńsko 1 w wydzielonym obszarze Dębieńsko – zapewnia JSW.

Propozycja współpracy z JSW

Prezes Wilgus przyznaje, że JSW również okazała swoje zainteresowanie złożem, składając swój wniosek o koncesję na rozpoznanie złoża 5 miesięcy po SCIGC. Polskie prawo geologiczne dopuszcza złożenie kilku wniosków na to samo złoże, nawet w tym samym czasie. Obie firmy planują wystąpienie o odrębne koncesje na wydobycie, każda w swoim obszarze „Dębieńsko 1”.