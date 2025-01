JSW wydobywa mniej węgla niż przed rokiem, a kurs rośnie

Co ciekawe, mimo tych danych, kurs spółki przed godz. 15:00 13 stycznia br., wystrzelił o ponad 4 proc. Prawdopodobnie inwestorzy pozytywnie odebrali fakt, że wydobycie w ostatnim kwartale 2024 r. zaczęło rosnąć. W samym IV kw. 2024 r. produkcja węgla ogółem, która wyniosła 3,2 mln ton była wyższa wobec III kw. ub. roku o ok. 4,7 proc. Była jednak niższa względem roku poprzedniego ok. 5,7 proc.

Reklama

Kwartalne dane lepsze od poprzednich

Produkcja węgla koksowego (ok. 2,71 mln ton) była wyższa kwartał do kwartału o 8 proc., a wobec IV kw. 2023 r. wyższa o ok. 0,6 proc. Produkcja węgla energetycznego wyniosła ok. 0,49 mln ton i była niższa wobec III kw. 2024 r. o ok. 10,7 proc. oraz niższa o ok. 29,9 proc. rok do roku. Sprzedaż węgla ogółem sięgnęła w IV kw. ub. roku ok. 3,05 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2024 r. o ok. 5,1 proc., a w porównaniu do IV kw. 2023 r. - niższa o ok. 9,3 proc.

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,51 mln ton (w tym wewnętrzna 1,02 mln ton) i była wyższa kwartał do kwartału o ok. 2,3 proc., jednak niższa rok do roku. o ok. 5,1 proc. Sprzedaż węgla do celów energetycznych (ok. 0,54 mln ton) była wyższa wobec III kw. 2024 r. o ok. 20 proc., a niższa o ok. 24,5 proc. rok do roku.

Produkcja koksu ogółem w IV kw. 2024 r. wyniosła 0,69 mln ton i była niższa o ok. 14,5 proc. wobec III kw. ub. roku, a w odniesieniu do IV kw. 2023 r. odnotowała spadek o ok. 20,6 proc. Sprzedaż koksu (0,74 mln ton) była o ok. 0,5 proc. wyższa kwartał do kwartału i o ok. 6,1 proc. niższa rok do roku.

Ceny węgla spadają

JSW podała w poniedziałek, że wśród warunków rynkowych w sektorze węglowym wypływającym na wyniki w IV kw. 2024 r. średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie: lipiec 2024 r. - listopad 2024 r. (wpływających na ceny JSW w IV kw. 2024 r.) wyniosła 208 dolarów za tonę. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu kwiecień 2024 r. - sierpień 2024 r. (wpływających na ceny JSW w III kw. 2024 r.) wartość ta spadła o ok. 11 proc.