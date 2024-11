Orlen ma ogromny problem z Olefinami III

Mocarstwowe plany poprzedniego zarządu Orlenu

Orlen o sztandarowej inwestycji informował z wielką pompą w czerwcu 2018 r. Przekonywał, że rozpoczyna największe w swojej historii przedsięwzięcie w obszarze petrochemii. Jego wartość szacowano wówczas na około 8,3 mld zł. W ramach przyjętego tzw. programu rozwoju petrochemii do 2023 r. planowano zrealizować łącznie cztery nowe inwestycje (trzy w Płocku i jedną we Włocławku). „Jest o co powalczyć, bo szacowana roczna EBITDA po zakończeniu projektów wzrośnie o 1,5 mld zł. Oznacza to zwrot z inwestycji w ciągu 5-6 lat i to jest bardzo dobra informacja dla naszych akcjonariuszy” - twierdził Daniel Obajtek, ówczesny prezes PKN Orlen w komunikacie prasowym.

Kolejną kluczową datą był maj 2021 r., gdy poinformowano o rozpoczęciu inwestycji w Olefiny III, jedną z czterech przewidzianych do realizacji w ramach programu rozwoju petrochemii. Informowano, że będzie to największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Jej zakończenie planowano wówczas na I kwartał 2024 r., a uruchomienie produkcji na początek 2025 r. Koszt oszacowano na 13,5 mld zł, a przyszły wzrost zysku EBITDA spółki z jej realizacji na około 1 mld zł rocznie. „Dzięki tej inwestycji PKN Orlen dołączy do grona czołowych producentów petrochemicznych na europejskim rynku. Zabezpieczy także w długiej perspektywie swoją konkurencyjność i zwiększy odporność na niesprzyjające mega-trendy na rynku paliw” - twierdził wówczas Obajtek.

W czerwcu 2023 r. Orlen podał, że koszt budowy Olefin III wzrośnie do około 25 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na I połowę 2027 roku. Dodano jednocześnie, że w ramach tego przedsięwzięcia rozszerzono zakres planowanych prac. Mimo to realizacja inwestycji nadal miała przyczynić się do wzrostu EBITDA grupy o ponad 1 mld zł. „Unowocześnimy całą istniejącą infrastrukturę towarzyszącą, by nasz kompleks był najnowocześniejszym i najbardziej ekologicznym w Europie. W ten sposób umocnimy naszą pozycję regionalnego lidera w produkcji petrochemicznej, jednocześnie wzmacniając konkurencyjność naszej grupy oraz polskiej gospodarki” - twierdził wówczas Obajtek.