Orlen, MOL, Serinus. Co się bardziej opłaca - ropa, czy gaz?

W tym roku MOL i Serinus zmniejszyli wydobycie ropy i gazu

Dużo ropy i gazu wydobywa również węgierski MOL, ale w jego przypadku produkcja od dłuższego czasu jest stosunkowo stabilna. W I kwartale koncern pozyskiwał średnio 92,3 tys. boe ropy i gazu dziennie. W ujęciu rok do roku oznaczało to spadek o 3,7 proc. Zdecydowanie najwięcej obu surowców MOL wydobywa na Węgrzech (37,9 proc. całego wydobycia w I kwartale) i w Chorwacji (26,6 proc.). Duże znaczenie odgrywają w jego działalności również złoża eksploatowane w Azerbejdżanie, Rosji, Iraku i Pakistanie. W strukturze wydobycia MOL-a mniej więcej po połowie stanowią ropa i gaz.

Z ostatnich danych można wyczytać, że węgierski koncern w biznesie wydobywczym wypracował w I kwartale 262 mln USD zysku EBITDA. Tym samym spadł on rok do roku o 8 proc. Ujemny wpływ na ten obszar działalności miała zniżka produkcji oraz stosunkowo niskie ceny błękitnego paliwa. Spadek wydobycia zapewne byłby jeszcze większy od zanotowanego, gdyby nie rozpoczęte w grudniu ub.r. wydobycie gazu ziemnego z kazachskich złóż. Na początku roku wyniosło ono 1,3 tys. boe dziennie. Ponadto w tym czasie zanotowano spadek produkcji w Chorwacji i stabilny jej poziom na Węgrzech. Ponadto koncern poinformował, że w obrębie całej grupy pozostał niezmieniony jednostkowy koszt wydobycia i to pomimo ogólnej presji inflacyjnej. Było to możliwe dzięki obniżeniu cen energii, wzrostowi produkcji oraz koncentracji na produkcji z aktywów generujących stosunkowo niskie koszty.

W marcu MOL zaktualizował strategię. Określił w niej, że celem w biznesie wydobywczym jest utrzymanie wydobycia ropy i gazu na średnim poziomie co najmniej 90 tys. boe dziennie przez kolejne pięć lat. Ponadto koncern, wykorzystując istniejące kompetencje, chce rozpocząć nową działalność. W związku z tym w ramach biznesu poszukiwawczo-wydobywczego powołał właśnie oddział o nazwie „Low Carbon and New Energies”. Nowa jednostka z siedzibą w Zagrzebiu ma pokierować licznymi inicjatywami, mającymi zdywersyfikować portfel energetyczny grupy, zredukować emisje CO 2 i metanu oraz ograniczyć wpływ działalności firmy na środowisko. Wśród najważniejszych projektów znajdą się m.in.: produkcja energii geotermalnej, pilotażowy projekt produkcji litu, wychwytywanie i składowanie CO 2 oraz redukcja emisji metanu.

W przeciwieństwie do Orleniu i MOL-a, spółką zajmująca się wyłącznie prowadzeniem działalności poszukiwawczo-wydobywczej jest Serinus Energy. Z ostatnich danych wynika, że w I kwartale zanotował 18,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w ujęciu rok do roku oznaczało spadek o 13,4 proc. Mimo to zmniejszono stratę netto do niespełna 2 mln zł z ponad 5,5 mln zł.

Grupa Serinus Energy cały czas boryka się z problemem spadku wydobycia. Jego średni dzienny poziom na początku tego roku wyniósł 635 boe. To spadek o ponad 8 proc. Szczególnie słabe wyniki firma osiąga w Rumunii, czyli na jednym z dwóch kluczowych dla niej rynków. Ostatnio wydobywała tam tylko 49 boe dziennie. Rośnie za to wydobycie w Tunezji. Ostatnio sięgało 586 boe dziennie. W Tunezji grupa prowadzi działalność w ramach dwóch obszarów koncesyjnych. Największym składnikiem tamtejszego portfela jest pole naftowe Sabria, które charakteryzuje się dużą liczbą złóż. Spółka przypomina, że według niezależnych szacunków, jego pierwotne zasoby wynoszą 445 mln boe, z czego do tej pory wydobyto 1,6 proc.