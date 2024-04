Pożary dławią wydobycie JSW

Czytaj więcej Surowce i paliwa Dla JSW szykuje się trudny rok Ponad miliard złotych zysku JSW za 2023 rok może być dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę nie najlepsze prognozy na ten rok.

Sprzedaż w dół

Sprzedaż węgla ogółem w omawianym okresie wyniosła około 3,06 mln ton, co przekłada się na spadek o 9 proc. w ujęciu kwartalnym i o 13,4 proc. rok do roku. Sprzedaż węgla koksowego osiągnęła poziom około 2,59 mln ton – o 2,1 proc. mniej kwartał do kwartału i o 7,9 proc. mniej rok do roku.

Z kolei produkcja koksu ogółem w I kw. 2024 r. wyniosła 0,83 mln ton, czyli o 5,1 proc. mniej w porównaniu do IV kw. 2023 r., ale o 7,4 proc. więcej niż w I kw. 2023 r. Sprzedaż koksu ogółem w tym samym okresie sięgnęła 0,99 mln ton, co oznacza wzrost o 25 proc. kwartał do kwartału i o 17,3 proc. rok do roku.

Ceny węgla energetycznego

JSW podała również, że średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) za okres październik 2023 r. – luty 2024 r., wpływających na ceny spółki w I kw. 2024 r., wyniosła 330 dol./t i była wyższa o około 12 proc. w stosunku do średniej z okresu lipiec 2023 r. – listopad 2023 r.

Z kolei szacowana średnia cena węgli koksowych, sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w I kw. 2024 r., w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 1 proc. Po przeliczeniu na dolary według średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 4 proc.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w I kw. 2024 r. wyniosły 495,71 zł/t (dane za styczeń i luty 2024 r.), w stosunku do kwartału poprzedniego spadły o ok. 25 proc. Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w I kw. 2024 r. w stosunku do kwartału ubiegłego spadła zaś o ok. 19 proc. W JSW wielkość wydobycia tego rodzaju węgla wyniosła 2,63 mln t. w 2023 r.