Enea kupi mniej węgla od Bogdanki

Enea zmniejsza zapotrzebowanie na węgiel z Bogdanki o ok. 934 tys. ton w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok minimalnych wolumenów - podała Bogdanka w komunikacie. Może to mieć wpływ na plan produkcyjny spółki w 2024 r.