Rozmowy płacowe w JSW bez rozstrzygnięcia

Jednak związkowcy zdania nie zmienili. „Reprezentatywne Organizacje Związkowe nawiązując do wcześniejszych pism skierowanych do zarządu JSW w sprawie ustalenia polityki płacowej na rok 2024 wnioskują o podpisanie porozumienia obowiązującego od dnia 01.01.2024 r. zawierającego wzrost wynagrodzeń uwzględniający poziom wykonanej inflacji za rok poprzedni + 1 punkt procentowy. Realizacja tego żądania pozwoli uniknąć spadku płacy realnej pracowników JSW” - czytamy na stronie górniczej Solidarności.

Związkowcy oczekują, że oczekują podpisania porozumienia płacowego do 24 stycznia. „W razie braku podpisania porozumienia Reprezentatywne Organizacje Związkowe wejdą w spór zbiorowy z Zarządem JSW na podstawie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych” — oświadczyli związkowcy.

„Skupiamy się na tym, by zapobiec spadkowi realnej wartości wynagrodzeń pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zamiast toczyć bezproduktywne spory z osobami nieustannie krytykującymi otaczającą nas rzeczywistość, przedstawiliśmy postulat wpisania wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie niższym niż wskaźnik inflacji plus 1 proc. do tegorocznego PTE poszczególnych zakładów oraz całej spółki, a następnie doprowadziliśmy do rozpoczęcia rozmów na ten temat. Teraz czekamy na decyzję zarządu. Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie uda nam się zawrzeć porozumienia, podejmiemy działania wynikające z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" — podsumował przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ ”Solidarność” JSW Sławomira Kozłowskiego.