Firma XTB wciąż pozostaje w centrum uwagi zarówno samych inwestorów, jak i analityków. Nie tak dawno analitycy BM mBanku obniżyli zalecenie dla akcji brokera do „sprzedaj” obniżając jednocześnie cenę docelową z 88 zł do 74 zł. Teraz cenę docelową do 81,3 zł obniżyło także Noble Securities, ale nadal firma ta zaleca kupowanie akcji. W piątek akcje XTB na GPW były wyceniane na około 67 zł.

- Uwzględniliśmy zapowiedzianą skalę wydatków marketingowych, dużo wyższą niż zakładaliśmy, ambitne plany akwizycji oraz słabszy odczyt obrotowości aktywnych klientów za IV kwartał 2024 r. W konsekwencji obniżamy prognozę zysku netto, co szczególnie widać w latach 2025-26. Podtrzymujemy jednak rekomendację „kupuj”, ponieważ sądzimy, że ekspansja na nowych rynkach geograficznych, tj. w Indonezji i Brazylii będzie wystarczająca do widocznej poprawy wyników w kolejnych latach. Korekta prognoz skłoniła nas jednak do obniżenia ceny docelowej z 88,6 zł do 81,3 zł - czytamy w raporcie przygotowanym przez Mateusza Chrzanowskiego z Noble Securities.

XTB – szanse i wyzwania

Jego zdaniem wyższy od spodziewanego plan akwizycji nowych klientów pozytywnie wpłynie na wysokość przychodów, jednakże w stopniu niewystarczającym, aby zrekompensować zapowiedziane wydatki marketingowe, przez co analityk spodziewa się, że zysk netto XTB znajdzie się pod przejściową presją. - Słabsze dane o obrotowości klientów w IV kw. 2024 skłaniają nas do ostrożności w kontekście zdolności spółki do pozyskiwania bardziej aktywnych inwestorów na rynku europejskim. Dlatego uważamy, że wyższe nakłady na marketing wyraźnie obniżą wynik netto zarówno w 2025r. jak i 2026r. Spodziewamy się jednak, że niska dochodowość nowych klientów europejskich skłoni zarząd do ograniczenia zaangażowania i koncentracji środków na Indonezji i Brazylii, co pozwoli nieco zredukować koszty marketingowe już w 2026 r. Oczekujemy, że w obu tych krajach łatwiej będzie pozyskać inwestorów o wyższym profilu ryzyka, co pozwoli już w 2027 istotnie poprawić wolumen obrotu instrumentami CFD, w stopniu wystarczającym do pokrycia zwiększonych kosztów marketingowych i osiągnięcia rekordowych wyników – czytamy w raporcie.