Sanok RC z wyższą wyceną od DM BOŚ

Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 22,50 zł. W trakcie piątkowej sesji za akcje producenta wyrobów gumowych płacono ok. 23,70 zł.

Autorzy rekomendacji podkreślają, że w ciągu ostatnich sześciu kwartałów wyniki Sanoka zaskakiwały pozytywnie, co ich zdaniem wynikało z umiejętnego wprowadzania podwyżek cen przez spółkę (nawet w najbardziej konkurencyjnym segmencie motoryzacyjnym – w postaci rekompensat kosztowych), utrzymującej się dobrej kondycji segmentu motoryzacyjnego oraz (iii) ścisłej dyscypliny kosztowej prowadzącej do podwyższenia marży operacyjnych. Spodziewają, że III kwartał br. będzie kolejnym dobrym i prognozujemy wzrost skor. EBITDA o ok. 34 proc. r./r. za sprawą dalszych inflacyjnych wzrostów cen i poprawy rentowności.

W 2024 roku zakładają spadek skor. EBITDA o 11 proc. r./r. zważywszy na oczekiwaną presję na wolumeny w segmencie motoryzacyjnym i przemysłowym pod wpływem spowolnienia gospodarczego, oczekiwanego braku większych rekompensat kosztowych w segmencie motoryzacyjnym, możliwego pogorszenia marż pod wpływem presji płacowej i braku większych rekompensat. Po 2025 roku spodziewamy się powrotu pozytywnego trendu do wyników Sanoka.

Prognoza analityków DM BOŚ zakłada, że w 2023 roku Sanok RC wypracuje 71,8 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie nieco ponad 1,44 mld zł, co oznacza poprawę o odpowiednio o 27 proc. i 4 proc. względem wyników z poprzedniego roku