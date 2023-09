Rozbieg do skoku konsumpcji jest już gotowy

Przeciętne zatrudnienie (tzn. przeliczone na pełne etaty) w sektorze przedsiębiorstw, który obejmuje firmy z co najmniej dziesięcioma pracownikami, utrzymało się w sierpniu na poziomie sprzed roku – podał w środę GUS. To najsłabszy wynik od marca 2021 r. Ekonomiści przeciętnie oceniali, że zatrudnienie wzrosło po 0,1 proc. rok do roku, tak jak w lipcu.

Zmiany zatrudnienia w ujęciu rok do roku są pod wpływem aktualizacji próby przedsiębiorstw, której GUS dokonuje w styczniu. Z tego powodu o kondycji rynku pracy więcej mówią zmiany w ujęciu miesiąc do miesiąca. W sierpniu tak liczone zatrudnienie zmalało o 12 tys. etatów. Tak dużej zniżki w tym okresie GUS nie odnotował co najmniej od 2006 r. Od stycznia przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw stopniało już o 28 tys. etatów, czyli 0,4 proc.