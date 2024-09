Giełdy USA reagują spadkami na decyzję Fedu

Piotr Neidek, BM mBanku

Po wczorajszej decyzji Fedu dotyczącej cięcia stóp procentowych, na rynkach finansowych powiało optymizmem. Jak na razie apetyt na ryzykowne aktywa utrzymuje się na wysokim poziomie. Na azjatyckich parkietach ponownie pojawiła się zieleń, chociaż nie wszędzie. Przed godziną 6:00 w Seulu można było zaobserwować przewagę niedźwiedzi. KOSPI tracił 0,3% i wciąż nie poradził sobie z luką bessy z początku miesiąca. Na pozostałych rynkach inicjatywę przejęli kupujący. Hang Seng Index (+1,6%) umacnia się już kolejną sesję z rzędu. Po kilku dniach odpoczynku do gry wróciły tokijskie byki. Nikkei 225 (+2,3%) naruszył lokalny opór a furtka w kierunku maksimów z początku roku została otwarta. Nawet w Szanghaju, gdzie trwa regularna bessa, pojawiła się zieleń.

Rosnący apetyt na ryzyko widoczny jest także na rynku derywatów. DAX future utrzymuje się powyżej 19000 punktów. Po wczorajszej formacji zwanej nagrobkiem doji, dzisiaj byki mają mocno utrudnione zadanie. Wyzwaniem jest środowy sufit, bez wybicia którego niedźwiedzie wciąż przygotowane są na obronę tegorocznych maksimów. Na rynku kasowym także brakuje kluczowego uderzenia popytu, które rozwiałoby obawy związane z ze zmianą trendu na Deutsche Boerse. DAX utrzymuje się poniżej objęcia bessy z początku września. Optymizm widać w drugiej linii niemieckiego parkietu, gdzie wczoraj udało się utrzymać sygnał związany z wybitym oporem.

Fed po ponad 50 miesiącach, zdecydował się na pierwszą obniżkę stóp procentowych. Decyzją wszystkich członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) stopy zostały obniżone o 50 pb., do przedziału 4,75-5,00%. Na uwagę zasługuje ostre cięcie, które w podobnym stylu miało miejsce w 2001 czy 2007 r. Jeżeli do tego dołoży się niedawny zanik inwersji na rynku długu, okazuje się, że akcyjne byki nie do końca mają powód do optymizmu. Lokalnie jest to oczywiście pozytywny czynnik wpływający na zachowanie się amerykańskich indeksów. Wczoraj DJIA osiągnął ATH (All-Time High) jednakże bykom nie udało się dowieźć wyniku do końca sesji. Finisz wypadł pod kreską a na dziennym wykresie pojawiła się złowroga spadająca gwiazda.

Podobna formacja została wyrysowana na wykresie indeksu S&P 500. Bykom z jednej strony udało się osiągnąć nowe, historyczne maksima. Z drugiej zaś temat podwójnego szczytu pozostaje obowiązujący. Na zakończenie dnia przeważała podaż a końcowy wynik okazał się ujemny. Benchmark pomimo lokalnej euforii, ostatecznie stracił na wartości. Spadek nie był wielki i wynosił jedynie 0,3%. Jednakże obecność spadającej gwiazdy w takim miejscu to ostrzeżenie dla inwestorów, że mógł się rozpocząć proces realizacji zysków. A podwójny szczyt wciąż straszy.

Wraz z przeceną w końcówce dnia na Wall Street, oberwało się MSCI Poland. Spadki nie były dotkliwe, gdyż benchmark stracił około 0,2%. Bardziej niepokojąco przedstawia się układ świeczek. Zadział opór czyli lokalne denko z końca sierpnia. Jednocześnie pojawiła się spadająca gwiazda, która nawiązuje do tego, co wyrysował m.in. DJIA. Nadal jednak na wykresie tygodniowym kluczowy wpływ ma młotek z ubiegłego tygodnia. Ta narracja powinna jak na razie wystarczyć bykom znad Wisły, które dzisiaj wejdą na parkiet po wczorajszej decyzji Fedu. WIG20 od kilku dni konsoliduje się. Taki odpoczynek to przepis na mocniejsze wybicie.

WIG już drugą sesję z rzędu utrzymuje się powyżej ruchomego wsparcia. Średnia dwustusesyjna ponownie sprzyja bykom i zachęca do kontynuacji wzrostów. Relacja indeksu względem dwusetki nie jest jednak czymś trwałym i w każdym momencie sytuacja może się zmienić. Zważywszy jednak na obronę linii trendu wzrostowego oraz wsparcie w postaci dolnego ograniczenia kanału, wnioski są na korzyść byków. Na uwagę zasługuje wczorajsze poruszenie w trzeciej linii GPW. sWIG80 zyskał 1,2% i pokonał sufit z zeszłego tygodnia. Byki spisały się na piątkę z plusem a miejsca do wzrostów wciąż jest sporo.