WIG20 w tydzień zyskał ponad 3 proc.

Największą zmienność widać w sektorze budownictwa. WIG-budownictwo urósł o 1,22%. Po drugiej stronie jest sektor motoryzacyjny, który obsunął się o 1,66%. Z głównych parkietów na szczególną wagę zasługuje sWIG80. Zyskał blisko 400 punktów. Byki w jeden tydzień pokonały podobną przestrzeń jak wcześniej podaż w trzy. Niedźwiedzie zbliżyły się do wsparcia 24000 punktów, tworząc korektę. Jeżeli pozytywny nastrój utrzyma się na początku tego tygodnia, to wkrótce będziemy pisali o nowym wyższym szczycie.

W USA połowa tabeli indeksów jest zielona a druga czerwona. Nie są to znaczące liczby. Byki zdominowały instrumenty z Dow Jonesem w nazwie. Przemysłowy benchmark zyskał symboliczne 0,04%. Technologiczny parkiet utrzymał się blisko zera, choć nie są to dodatnie wyniki.

S&P 500 ubiegły tydzień zamknął wyżej niż poprzedni. Rozbudowuje to impuls wzrostowy. Ten ma swój początek na wsparciu 4967 punktów. Przekłada się to na dwumiesięczne wzrosty z jedna małą korektą. Cena jest w górnych zakresach zmienności. Oscylatory informują o wykupieniu. Warto zachować czujność, bo kolejna korekta jest już na horyzoncie. Pytanie tylko, w jakiej skali będziemy ją obserwować? Dziennej, czy też tygodniowej.

Cena 4,25 to nie przypadkowe miejsce na dołek dla EUR/PLN. W latach 2019-2020 było to bastion popytu. Wtedy to z tego miejsca wspólna waluta wystrzeliła w kierunku 5,00.

Obecne wzrosty są bardziej stonowane. PLN stracił 13 groszy. Jest to podobna wartość do dwóch poprzednich korekt. Te miały po 12 groszy. Popyt dwukrotnie odbił się już do 4,25. Taki sam wynik należy zapisać podaży w przypadku oporu 4,37. Być może jesteśmy świadkami przejścia z trendu spadkowego w boczny. Dwie powyższe ceny grają tutaj pierwszoplanowe skrzypce.

Czekając na dane GUS-u

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska