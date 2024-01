Podatek od odsetek od obligacji. W kogo uderzy podatkowy galimatias?

W ostatnich dwóch latach obserwujemy duży wzrost obrotów obligacjami korporacyjnymi na rynku Catalyst. Widoczne jest ogólne zwiększenie zainteresowania tym rynkiem, szczególnie wśród inwestorów indywidualnych. Można to powiązać m.in. ze wzrostem stóp procentowych, co przekładało się na podniesienie nominalnej stopy zwrotu. Nastawienie do rynku polepsza się również za sprawą braku dużych defaultów, jak np. GetBacku.