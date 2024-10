Jesteśmy zdolni rosnąć w tempie całego rynku TFI, choć jest trudniej

Udział krajowych funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach Polaków maleje mimo wzrostu aktywów. Jak ocenia pani kondycję krajowego rynku TFI?

Jesteśmy dziś po około dwóch latach zwyżek na rynkach kapitałowych. Rok 2022 był bardzo trudny dla rynku, nie tylko polskiego, ale na całym świecie, i praktycznie wszystkie klasy aktywów ucierpiały. Od tamtej pory jest już lepiej, zarówno jeśli chodzi o sytuację rynków, jak i kontakt z klientami. Nasz rynek funduszy inwestycyjnych ocenia oba te aspekty bardzo pozytywnie. Sama wartość aktywów zgromadzonych w TFI na koniec sierpnia przekroczyła 366 mld zł, a to oznacza, że w ciągu dwóch lat rynkowa wartość aktywów zwiększyła się o 100 mld zł. Widać więc po tym, że rynek mocno odreagował. Wzrost aktywów jest efektem wyższych wycen akcji i obligacji, ale także pozyskiwania nowych pieniędzy. Jednym z ważnych filarów polskiego rynku funduszy stały się w tym czasie także pracownicze plany kapitałowe. Jesteśmy kilka miesięcy po tzw. autozapisie osób uprawnionych, ale będących poza tym systemem oszczędzania na emeryturę. Wielu nowych klientów zostało w PPK. Zainteresowanie programami rośnie też wraz ze wzrostem wycen tych funduszy i ich dobrymi wynikami. Obecnie łączne aktywa PPK dobijają do 30 mld zł, a w systemie jest około 3,5 mln uczestników. Jak na pięć lat funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych jest to duży wkład w rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Fundusze inwestycyjne stały się dzięki temu bliższe Polakom. Wraz z PPE, czyli programami emerytalnymi, mamy już znaczącą grupę klientów, z których część decyduje się też na dodatkowe inwestycje, poza programami emerytalnymi.