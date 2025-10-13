Do połowy roku GPW była jednym z najlepszych globalnie rynków. W kolejnych miesiącach jednak Wall Street przypomniała o sobie – rotacja kapitału do USA wyraźnie dotknęła rynek europejski. W samym trzecim kwartale, przy niemal braku wzrostów w Europie, S&P500 urósł o 8 proc., a NASDAQ o 11 proc. Kolejna fala mody na spółki AI to nie jest dobra wiadomość dla WIG-u, bo nie bardzo są tam beneficjenci tego trendu. Do tego sentyment do rodzimego rynku skutecznie popsuł pomysł dodatkowego opodatkowania banków.

