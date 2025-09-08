W ubiegłą środę Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, już po raz trzeci w tym roku. Obecnie stopa referencyjna wynosi 4 ,75 proc. To nie była niespodzianka, ale jaki to będzie miało wpływ na nasze pieniądze? Co to oznacza dla osób, które trzymają pieniądze na lokatach, na kontach oszczędnościowych?

Najprawdopodobniej dosyć szybko dojdzie do zweryfikowania oprocentowania tych podstawowych produktów finansowych, lokat i kont oszczędnościowych, przez banki. Natomiast ta obniżka dopiero zacznie obowiązywać, więc kredytobiorcyte niższe stopy procentowe odczują później, i to jeżeli ktoś ma oczywiście kredyt zmiennoprocentowy. Wtedy może się tego spodziewać w ciągu trzech czy sześciu miesięcy, zależnie od umowy kredytowej. Natomiast osoby oszczędzające pieniądze na takich podstawowych produktach, jak właśnie lokaty oraz konta oszczędnościowe, też powinny zwrócić uwagę, czy to są stało- czy zmiennoprocentowe konta. Zazwyczaj są zmiennoprocentowe, więc oczywiście tu ta aktualizacja będzie dosyć szybsza. Można spodziewać się także, że banki już będą przedstawiać zupełnie nowe, gorsze warunki dla nowych oszczędzających. Natomiast mam taką dosyć ciekawą informację dla tych, którzy jeszcze w zasadzie zastanawiają się, gdzie swoje środki kierować w miarę bezpieczny sposób – obligacje skarbowe cały czas są dosyć bardzo atrakcyjnie oprocentowane. Przede wszystkim te stałoprocentowe. Ministerstwo Finansów aktualizuje te stawki co miesiąc. Choć w lipcu i w sierpniu mieliśmy dokładnie te same stawki oprocentowania obligacji skarbowych, pod koniec września można oczekiwać aktualizacji stawek. Jeżeli więc ktoś rozważa inwestycje w obligacje skarbowe, to jest ostatni dzwonek. Stało oprocentowana trzyletnia obligacja jest obecnie na poziomie 5 ,4 proc., w stosunku do wysokości stóp procentowych to bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Banki będą oferować lokaty i konta oszczędnościowe na nieco gorszych warunkach. Oczywiście często możemy spotkać promocje, gdzie banki będą oferować lokaty na 6 czy 7 proc., natomiast to transakcja łączona, gdzie musimy dokonać jakiejś transakcji, otworzyć konto, wziąć kartę kredytową. Jeżeli chcemy mieć spokój bez dodatkowych obowiązków, to obligacje skarbowe trzyletnie są bardzo ciekawe. Mamy też inne możliwości inwestycji w obligacje skarbowe, są też obligacje zmiennoprocentowe, choć jeśli ocz