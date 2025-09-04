Andrzej Bebłociński, trading, DCM, Trigon DM
Trzecia obniżka stóp procentowych w tym roku stała się faktem. Główna stopa NBP będzie wynosić teraz 4,75 proc., ale zapewne nie na długo, bo na horyzoncie są kolejne obniżki. Spadająca inflacja i słabsze dane makro przekonały bank centralny, że nadszedł czas, aby zacząć wspierać gospodarkę.
W wymiarze instrumentów notowanych na rynku Catalyst tegoroczne decyzje Rady oznaczają dla emitentów oszczędność na kosztach odsetkowych o wartości 17 mld zł. To kwota, którą można przeznaczyć na inwestycje i dodatkowo napędzić popyt. Efekt mnożnikowy widoczny jest też przez pryzmat niższych marż kredytowych, z których przedsiębiorcy skorzystają, wychodząc jesienią na rynek po nowe finansowanie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy discount margin liczony dla 5-letniej obligacji serii WZ0330 obniżył się aż o 20 pkt bazowych i znajduje się obecnie na poziomach widzianych ostatnio jesienią ubiegłego roku.
W podobnej skali spadła marża wyznaczona dla modelowego portfela o średnio 3-letnim terminie wykupu, złożonego z obligacji krajowych emitentów spoza sektora bankowego. Nowe emisje trafią jesienią na podatny grunt, bo płynność gromadzona na rachunkach inwestorów w trakcie wakacji nie miała zbyt wielu okazji do „zacumowania”. Pierwsze fundusze dłużne zaraportowały za sierpień kolejne rekordowe napływy. Rosną też oszczędności gromadzone na coraz niżej oprocentowanych rachunkach bankowych, a zainteresowanie inwestowaniem, w związku z dyskusją o OKI, rośnie.
Inwestorzy zainteresowani bardziej inwestycjami w obligacje korporacyjne niż w mieszkania na wynajem mogą powoli otwierać portfele.
Mieszkania na wynajem historycznie oferowały niższą rentowność niż obligacje korporacyjne, ale w długim terminie ich właściciele zarobili na wzroście wartości nieruchomości. Jednak teraz przewagę znów ma dług.
W centrum uwagi znalazły się nie tylko dane makroekonomiczne, ale również czynniki polityczne oraz zapowiedzi dużych emisji obligacji
Rentowności japońskich papierów dziesięcioletnich rosły w piątek (ceny spadały) kolejny dzień, tym razem do 1,62 proc., sięgając najwyższych poziomów od czasu kryzysu finansowego.
Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji oszczędnościowych wzrosło od początku roku o prawie 20 mld zł, co daje 11,4-proc. udział we wzroście zadłużenia skarbu państwa ogółem.
W pierwszym półroczu zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o blisko 174 mld zł lub o 10,7 proc., do 1,8 bln zł. 103 mld zł wzięły na siebie banki, 20 mld zł gospodarstwa domowe, a tylko 11 mld zł inwestorzy zagraniczni. Do kogo więc uśmiechnie się minister finansów?