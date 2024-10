Prezes: Synthaverse się rozpędza. Ten rok będzie lepszy od minionego

Mamy już październik. Jaki był trzeci kwartał?

Wyglądał dobrze. To napawa optymizmem na całą drugą połowę roku. Oceniamy, że cały ten rok powinien być lepszy niż miniony, co zresztą wpisywałoby się we wcześniejsze nasze założenia.

W wynikach minionego półrocza widać poprawę przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Czy w kolejnych kwartach też należy się spodziewać dodatniego cash flowu?

W minionym półroczu nasze przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zmieniły się z ujemnych na dodatnie. To świadczy o dobrej sprzedaży, generującej regularne napływy gotówki, i dobrej płynności finansowej oraz zdrowych fundamentach. W naszej ocenie będzie to już trwały trend, biorąc pod uwagę fakt, że w związku z ukończeniem dużych inwestycji znacznie zmniejszą się wydatki inwestycyjne przy oczekiwanym dalszym wzroście sprzedaży.

W ocenie analityków bardzo dobre wyniki sprzedażowe wasza spółka odnotowała w przypadku Onko BCG oraz leku Distreptaza. Ten pozytywny trend może być kontynuowany?