W III kwartale roku obrotowego 2023/2024 (okres od kwietnia do czerwca) producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zanotował 16,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o 24 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Znormalizowana EBITDA zwiększyła się ponad 30 proc. do 31,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 124 mln zł i były o prawie 22 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Segment sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych osiągnął w III kwartale 114,2 mln zł przychodów, o 21 proc. więcej niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. EBITDA segmentu wzrosła o 28 proc. do 31,7 mln zł. Segment radiofarmaceutyków zwiększył sprzedaż o 21 proc., do 9,8 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), podczas gdy EBITDA wzrosła o 9 proc., do 3,4 mln zł.

Synektik: Przychody powtarzalne rosną

Zarząd wskazuje, że na wzrost przychodów i zysków grupy złożyły się zarówno wyższe przychody z realizacji jednorazowych kontraktów na dostawy sprzętu medycznego oraz asortymentu radiofarmaceutycznego, jak i systematycznie rosnące powtarzalne przychody obu segmentów, związane z dostawą produktów i usług w ramach umów długoterminowych. Powtarzalne przychody zwiększyły się w III kwartale o 54 proc., do 56 mln zł, zaś za ostatnie cztery kwartały wyniosły ponad 200 mln zł, wobec 125,6 mln zł rok wcześniej.

Za istotną część powtarzalnych przychodów grupy odpowiada sprzedaż instrumentów i akcesoriów oraz usług do urządzeń terapeutycznych użytkowanych w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, będąca efektem dynamicznego rozwoju chirurgii robotycznej w tych krajach. Tylko w minionym kwartale w Polsce zrealizowano blisko 3,3 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci (wzrost o 106 proc. rok do roku), a w Czechach i na Słowacji blisko 2,7 tys. (wzrost o 39 proc.).

- Za nami kolejny równie pracowity co biznesowo udany kwartał, zakończony dynamicznym wzrostem skali biznesu Grupy. Równolegle realizujemy plany popularyzacji już oferowanych klientom produktów, jak i inwestujemy w poszerzenie oferty o nowe, innowacyjne rozwiązania - komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.