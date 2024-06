BioResearch Pharma zaoferuje 280 tys. nowych akcji w ramach oferty publicznej po maksymalnej cenie 36,50 zł. Budowa księgi popytu będzie miała miejsce w dniach 11-18 czerwca do godz. 15. Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji nastąpi do 19 czerwca do godz. 12. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 4 do 17 czerwca, a w transzy dużych inwestorów instytucjonalnych od 19 do 24 czerwca. Przydział akcji oferowanych ma nastąpić do 26 czerwca. Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmować będzie Dom Maklerski Navigator. Spółka planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na rynku NewConnect do końca 2024 roku.

Gotówka niezbędna do sfinansowania badań

Pozyskane z oferty środki spółka chce przeznaczyć na cele związane z działalnością badawczą w perspektywie do końca 2025 roku. BioResearch Pharma pracuje nad kandydatem na lek do stosowania w łysieniu (BRP-011) oraz w łuszczycy (BRP-007). Oba produkty oparte są na znanych, przebadanych substancjach, które wykazały już bezpieczeństwo u ludzi. Wpływy pozwolą na sfinansowanie nakładów na badania fazy przedklinicznej obu do końca 2025 r., co powinno zakończyć ten etap rozwoju i tym samym pozwolić na przejście do badań klinicznych fazy I.

Celem BioResearch Pharma komercjalizacja

Długoterminowym celem strategicznym BioResearch Pharma jest komercjalizacja obu innowacyjnych projektów: BRP-011 oraz BRP-007 po zakończeniu fazy I badań klinicznych (której zakończenie planowane jest do końca 2026 r.), poprzez nawiązanie współpracy z partnerami strategicznymi z branży farmaceutycznej. - Dzięki doświadczeniu naszego zespołu zdobytego w największych firmach farmaceutycznych i renomowanych ośrodkach naukowych na świecie wiemy jak maksymalizować szanse na naukowy i komercyjny sukces. Przyjęty przez nas model repozycjonowania leków (drug repurposing) to strategia rozwoju pozwalająca skrócić czas rozwoju innowacyjnych terapii nawet 3-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi pracami R&D nad nowymi lekami opartymi o nowe cząsteczki chemiczne. Nasze innowacje, które już przeszły wstępną weryfikację koncepcji w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów, mogą docelowo poprawić jakość życia milionów ludzi na świecie, dotkniętych łysieniem oraz łuszczycą. Innowacje te są chronione międzynarodowymi patentami w kluczowych regionach, jak Europa, USA i Australia. W 2025 roku chcemy zakończyć wymagane badania przedkliniczne, by już w 2026 roku zakończyć I fazę kliniczną i rozpocząć rozmowy o podpisaniu umowy partneringowej - wyjaśnia Łukasz Zybaczyński, prezes i założyciel BioResearch Pharma.