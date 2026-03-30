Rekrutacja i monitoring z wykorzystaniem AI – jak działać zgodnie z prawem i uniknąć kar

Systemy AI mogą być wykorzystywane przy procesach rekrutacji m.in. do oceny CV, opracowywania rankingu kandydatów czy identyfikowania braków kompetencyjnych. Pracodawcy coraz częściej sięgają po takie narzędzia w celu usprawnienia procesów rekrutacyjnych, odciążenia działów HR i ułatwienia zarządzania dużą liczbą zgłoszeń. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z tych usprawnień musi się odbywać zgodnie zarówno z polskim kodeksem pracy oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), jak i – od 2 sierpnia 2026 r. (chyba że ta data ulegnie zmianie) – z przepisami unijnego aktu w sprawie sztucznej inteligencji.