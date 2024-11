Polityka i działania dotyczące wykorzystania zasobów i zarządzania gospodarką o obiegu zamkniętym

Wynika to wprost z faktu, że wykorzystanie zasobów jest główną siłą napędową innych wpływów na środowisko, takich jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie, woda i zasoby morskie oraz bioróżnorodność, natomiast gospodarka o obiegu zamkniętym jest systemem, w ramach którego dąży się do zrównoważonego użytkowania zasobów przy pobieraniu, przetwarzaniu, wytwarzaniu i zużywaniu odpadów oraz zarządzaniu nimi. Taki system przynosi więc wiele korzyści dla środowiska, takich jak: ograniczenie zużycia materiałów, energii i emisji do powietrza (standard E1 i E2), ograniczenie poboru i zrzutów wody (standard E3), regeneracja przyrody ograniczająca wpływ na bioróżnorodność (standard E4).