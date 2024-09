Sytuacja na wykresie indeksu DAX zaczyna się coraz bardziej komplikować

Zdaniem ekspertów z BM mBanku coraz mocniej za tym scenariuszem zaczyna przemawiać także sytuacja techniczna na wykresie głównego indeksu rynku niemieckiego. Tam widzimy m.in. cofnięcie z okolic historycznego szczytu.

– Tygodniowa świeca na niemieckim parkiecie jest mocno sugestywna. Jej wysokość to 750 punktów. Swój początek wzięła w znanej strefie oporu skupionej wokół 19 000 punktów. To czwarty szczyt, jaki pojawia się w tym miejscu. Niedźwiedzie po raz kolejny akcentują swoją obecność – wskazują eksperci z BM mBanku i dodają. – Piątkowa świeca ma wysokość 750 punktów powstała jako konsekwencja odbicia od oporu 18 650 punktów, a przecież z tego miejsca podaż na początku sierpnia wyprowadziła dużą falę spadkową. Uwzględniając, że notowania są poniżej 18 400 punktów, można założyć, że czeka nas powtórka z historii. Najbliższe ograniczenia to wsparcie 18 000 punktów oraz 17 600 punktów. Byki odroczą to, co wydaje się nieuniknione, jeżeli przepchną notowania kontraktów na DAX powyżej okolic 18 400 punktów – podkreślają przedstawiciele BM mBanku.