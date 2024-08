Sobiesław Kozłowski, Noble Securities: Dolar wyznaczy kierunek dla indeksu WIG20

Dolar jest słaby? Będzie tracił dalej?

Indeks dolara testuje dołek z końca zeszłego roku. Przebicie dołka otworzy przestrzeń do dalszego osłabiania. Analogicznie – słabość dolara to siła euro. Jeżeli dolar przebije dołek, to byłby argument za dalszym umocnieniem euro, być może wyjściem powyżej 1,13. To też by wspierało złotego. Globalne rozgrywki walutowe warto obserwować w kontekście wpływu na złotego, stopę zwrotu inwestorów zagranicznych i otoczenie WIG20 czy MSCI Poland.

Noble Securities

Złoty w stosunku do dolara jest najsilniejszy od prawie trzech lat. Możliwe jest zejście kurs USD/PLN poniżej 3,79 zł?

Przełamanie wsparcia 3,89 USD/PLN otworzyłoby przestrzeń podejścia pod 3,79, a potem do docelowego 3,64. Tylko czy otoczenie będzie temu sprzyjało, a podpowiedzią będzie zachowanie indeksu USD, jak i pary EURO/USD. Można znaleźć argumenty za dalszym umocnieniem PLN, a to zazwyczaj wspiera sentyment do WIG20. Ważne też będzie zachowanie MSCI Emerging Markets. Kurs USD/PLN jest wyprzedany, ale czy to będzie decydujący moment? Czy to już będzie zwrot w stronę obligacji, czy jeszcze jest szansa dla rynku akcji?

Noble Securities

WIG20 ma problem ostatnio z wyjściem powyżej 2430 pkt. Ma na to spore szanse czy raczej pójdzie w dół?

Na rynkach bazowych ostatnio spółki wartościowe zachowują się lepiej niż wzrostowe. Banki postrzegane są jako spółki wartościowe. Na wykresie WIG20 widzimy szybkie tąpnięcie na przełomie lipca/sierpnia i szybkie odrobienie tej straty. Na wykresie tygodniowym wsparciem jest poziom 2350 pkt. Dopóki on jest broniony, to strona popytowa ma szansę. Jeżeli WIG20 by wyszedł powyżej 2421 pkt, to byłby to układ pozytywny. Ale czy popyt zaatakuje? Spływające wyniki spółek dadzą odpowiedź.