Wraca strach przed recesją. Fed spóźniony?

Spadki dosięgnęły oczywiście także poturbowanego już naszego rynku, choć popyt całkiem nie złożył broni. Indeks polskich dużych spółek tracił przez cały dzień, ale w końcówce sesji pojawili się chętni do zakupów, wyciągając benchmark do poziomu 2339 pkt, co oznaczało „jedynie” 1,49-proc. spadek. WIG20 broni się zatem ostatkiem sił w okolicach marcowych dołków, na granicy poziomu zamknięcia 2023 r.

Jeśli lipiec zakończył hossę polskich akcji, to przynajmniej klienci TFI nie muszą sobie pluć w brodę – w ciągu około 20 miesięcy zwyżek mocniej skusili się na polskie spółki właściwie tylko jesienią zeszłego roku. Od miesięcy króluje jeden rodzaj produktów – fundusze dłużne. To właśnie tego typu produkty w ostatnich miesiącach zyskują i to dość gwałtownie, zważywszy na swój charakter. Treasury BondSpot Poland Index po piątkowej sesji liczył już ponad 3-proc. stopę zwrotu, podczas gdy na koniec czerwca było to ledwie 1 proc.