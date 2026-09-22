Dziś jednak rajd spółek technologicznych nieco wyhamował, a kontrakty terminowe lekko się cofają. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że główne indeksy zbliżyły się do historycznych szczytów, a S&P 500 znajduje się powyżej 7800 pkt.

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Głównym czynnikiem kształtującym sentyment rynkowy pozostają notowania ropy. Te odbijają dziś po wczorajszych spadkach, a baryłka WTI notowana jest powyżej 92 USD. Sytuacja na rynku surowców wciąż pozostaje niepewna i może generować podwyższoną zmienność. Donald Trump zadeklarował, że prawdopodobnie byłby gotowy spotkać się z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Na rynku walutowym dolar ponownie zyskuje na wartości, a kurs EUR/USD spada w kierunku 1,14, osiągając najniższe poziomy od końcówki lipca.

W centrum uwagi pozostaje oczywiście czwartkowe spotkanie Trumpa z Xi. W weekend odbyły się już rozmowy na niższym szczeblu, które dotyczyły handlu, sztucznej inteligencji oraz konfliktu z Iranem. Przedstawiciele obu stron ocenili je pozytywnie. Administracja Trumpa prowadzi prace nad nowymi cłami, jednak wstrzymuje się z ich ogłoszeniem, aby wykorzystać je jako element przetargowy.

Z historycznego punktu widzenia podobne spotkania często kończyły się koncyliacyjnym przekazem, co pozytywnie wpływało na nastroje rynkowe. Ewentualne sygnały o gotowości do kompromisu mogłyby stać się kolejnym impulsem wspierającym popyt na ryzykowne aktywa.