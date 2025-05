Do 34 o 11 spadła liczba marketplace’ów, na których Wittchen udostępnia swoje produkty po rewizji przeprowadzonej przez zarząd. O tym, że trwa wiadomo było już przy okazji prezentacji wyników za 2024 r. Spółka zmieniła też formułę sprzedaży do Amazonu, która realizowana była tylko w formule hurtowej – B2B, a obecnie również bezpośrednio do klienta końcowego (B2C). Obie kwestie miały wpływ na poziom przychodów w minionym kwartale.

Wyniki Wittchenu w I kwartale 2025 r.: rentowność w dół

Przychody ze sprzedaży online Wittchenu, realizowane poprzez 8 sklepów własnych i marketplace’y urosły o 6 proc., a sprzedaż B2B spadła o 18 proc. Przy niewielkiej spadku sprzedaży w sklepach stacjonarnych przychody Wittchenu ogółem urosły ostatecznie o 0,8 proc. do 94 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł niecałe 4 mln zł, spadając o 42,7 proc. rok do roku. Dariusz Kormański, dyrektor finansowy odpowiedzialny za relacje inwestorskie podkreślił, że koszty spółki rosły wolniej niż inflacja. Zysk netto firmy również silnie się skurczył: o 13,3 proc. do 4,2 mln zł.

Marża EBITDA Wittchenu wyniosła w I kw. 12,6 proc.