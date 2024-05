Zalando z mniejszą stratą, ale przychody w dół

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Zalando aktualizuje strategię i obiecuje wzrosty Największa europejska spółka e-commerce z modą w latach 2024–2028 chce zwiększyć skalę biznesu i zyski. Widzi potencjał m.in. w sporcie. Dostrzega go także CCC.

Przy okazji jego prezentacji Zalando wprowadziło nowy system raportowania i podział na segmenty B2C i B2B. Z dzisiejszej prezentacji widać, że spadek przychodów internetowa platforma notuje w pierwszym, odpowiadającym za gros obrotu segmencie, choć poprawił on marżowość.

Natomiast relatywnie niewielki segment B2B – segment usług logistycznych ZEOS - zanotował kilkunastoprocentowy wzrost przychodu do 215 mln euro. Tu też widać poprawę marżowości, choć wynosi ona 2,5 proc.

Zalando ucieka przez Shein

Zalando wykazało, że liczba aktywnych klientów platformy w ostatnich 12 miesiącach zakończonych w marcu była niższa niż rok wcześniej. Spadła z 51,2 mln do 49,2 mln. Klienci rzadziej robili też zakupy i liczba transakcji obniżyła się z 56,7 mln do 55,2 mln. Sandra Dembeck powiedziała, że Zalando koncentruje się teraz na klientach „dochodowych”, co oznacza w praktyce, że ograniczyło promocje cenowe zarówno towarów jak i usług logistycznych. Nie jest w stanie ścigać się z azjatyckimi platformami o klienta szukającego tanich koszulek — zauważa agencja Reuters. Chodzi o takich graczy jak Shein czy Temu.

- Ankietowani przez nas klienci deklarują, że nie chcą rezygnować z zakupów on-line, ale będą robić je rzadziej – mówiła też Sandra Dembeck.

Średnia wartość koszyka zakupowego użytkownika urosła natomiast z 57,3 euro do 60,4 euro. Sandra Dembeck przyznała, że część tego wzrostu to wynik podwyżek cen.