Grupa Pepco zapowiada poprawę sprzedaży porównywalnej (like for like) w II połowie roku obrotowego 2023/2024 (kwiecień 2024-wrzesień 2024), a także zwiększenie rentowności w całym roku. „Warunki dla handlu pozostają wymagające w większości krajów Europy, ale jesteśmy podbudowani poprawą wskaźników sprzedaży LFL na niektórych z naszych kluczowych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej w II kwartale. Ogólne wyniki w I półroczu są porównywane z wysoką zeszłoroczną bazą odniesienia ale spodziewamy się, że wyniki LFL poprawią się w II połowie roku obrotowego” - podano.

Grupa liczy na poprawę marży brutto sklepów Pepco w ujęciu rok do roku, która pomoże zwiększyć rentowność w całym roku. „Poprawa marży brutto wynika ze zmniejszenia kosztów nakładów, w tym towarów i frachtu, poprawy kursów walutowych oraz poprawy marży na kupnie. Podczas gdy sytuacja na Morzu Czerwonym nadal prowadzi do pewnych dopłat do stawek frachtowych i opóźnień w czasie realizacji kontenerów, Grupa zarządza dostępnością produktów w całej firmie i na chwilę obecną nie spodziewa się, aby miało to znaczący wpływ na marżę brutto w drugiej połowie roku" – czytamy.

Pepco Group odnotowało 1349 mln euro przychodów w II kwartale roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024), co oznacza wzrost o 11,7 proc. rok do roku przy założeniu stałego kursu walutowego, w tym Pepco o 14,7 proc., do 820 mln euro, a Poundland Group wzrost o 4,5 proc., do 458 mln euro. Przychody Grupy w warunkach porównywalnych (LFL) spadły o 2,9 proc. rok do roku w II kwartale i o 2,5 proc. w I półroczu 2023/2024. Przychody Grupy za I półrocze roku obrotowego 2023/2024 wyniosły 3200 mln euro i wzrosły o 11 proc, rok do roku przy stałym kursie walutowym. Działalność w Austrii jest obecnie uznawana za zakończoną po wyjściu Grupy z Pepco Austria i z tego względu, wszystkie liczby, w tym porównania, wyłączają dane dotyczące Austrii.