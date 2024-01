Jak podaje Global Cosmed w komunikacie w efekcie ataku hakerskiego zablokowane zostało działanie niektórych systemów informatycznych firmy. Jej zarząd podjął natychmiastowe kroki zmierzające do wyeliminowania zagrożenia i przywrócenia normalnego funkcjonowania spółki.

- O zaistniałej sytuacji poinformowane zostały organy ścigania i odpowiednie służby państwowe. Na moment publikacji niniejszego raportu działanie operacyjne spółki zostało przywrócone. Trwa testowanie poprawności działania uruchomionych ponownie systemów informatycznych oraz szacowanie skutków przeprowadzonego ataku - informuje Global Cosmed w komunikacie.

To kolejna giełdowa spółka, która znalazła się na celowniku hakerów w ostatnich dniach. We wtorek o wykryciu cyberataku na kluczowe systemy informatyczne informował Sanok Rubber Company. W jego efekcie działanie operacyjne spółki w zakresie funkcjonowania służb finansowo-księgowych i obszarów logistyki sprzedaży zostało mocno utrudnione. Zarząd firmy powiadomił już o incydencie organy ścigania.

Global Cosmed to polski producent chemii gospodarczej i kosmetyków, który rozwija takie marki Bobini, Kret, Apart i Sofin. Jednocześnie dostarcza produkty do wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl czy Rossmann. Z kolei Sanok Rubber Company jest producentem wyrobów gumowych, gumowo-metalowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, budownictwa, przemysłu i maszyn rolniczych.