VRG nie obiecuje już wzrostu zysków w 2023 roku. Wychodzi za granicę

„(…) uważamy, że dzięki dywersyfikacji biznesu Grupy na segment jubilerski i odzieżowy oraz szerokiej ofercie dla różnych grup konsumenckich przez działające w obu segmentach marki, dobre przygotowanie do sezonu Jesień-Zima i nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, poziom przychodów Grupy w roku 2023 powinien być wyższy od zrealizowanych w roku 2022. Kluczowe dla realizacji tego celu będą wyniki IV kwartału. W obu segmentach planowana jest również dalsza praca nad poprawą marży procentowej brutto w stosunku do 2022 roku” – podał zarząd VRG

Przypomnijmy, że plan na 2023 rok zakładał, że wyniki operacyjny i netto będą wyższe niż w 2022 r. Po półroczu w prezentacji dla inwestorów była mowa o „osiągnięciu wyższych r/r wyników operacyjnych i netto (przy odwróceniu trendów widocznych w lipcu 2023 roku)”. Do tych założeń nie ma odniesienia w sprawozdaniu i prezentacji za trzeci kwartał.

Mniejsza para w marki odzieżowe

Podano natomiast, że powierzchnia handlowa na koniec 2023 roku będzie wynosiła ok 52,6 tys. m kw., co oznacza wzrost o 1 proc. w stosunku do końca 2022 roku. W segmencie odzieżowym powierzchnia nieznacznie spadnie, tj. o ok. 1 proc. rok do roku, a w przypadku segmentu jubilerskiego przyrośnie o ok. 7 proc.

To nieznaczne ograniczenie planu, który po półroczu zakładał wzrost całkowitej powierzchni o 4 proc. do 54,27 tys. m kw. Zrewidowano plan dla segmentu odzieżowego, który pierwotnie miał powiększyć powierzchnię sklepów o 4 proc. Podtrzymano, że inwestycje wyniosą 42 mln zł.

Pogorszenie widoczne po trzech kwartałach br. wynika ze słabszych wyników sklepów odzieżowych. W trzecim kwartale segment modowy, na który składają się marki Vistula, Wólczanka, Bytom i Deni Cler wykazał 127,4 mln zł przychodu, czyli o 23,5 proc. mniej niż przed rokiem. Spośród wymienionych brandów tylko Deni Cler zanotowała wzrost przychodu, o 3 proc. Skala biznesu prowadzonego pod tym szyldem jest jednak relatywnie mała na tle pozostałych.

Trzeci kwartał pogłębił stratę operacyjną segmentu o 13,2 mln zł do 21,1 mln zł (wobec 14,3 mln zł zysku rok po trzech kwartałach 2022 r.). Także wynik netto segmentu był w minionym kwartale ujemny: strata na tym poziomie to prawie 19 mln zł.