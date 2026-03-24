Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie pozostaje bardzo zmienny. Optymistyczne sygnały prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące możliwych negocjacji początkowo wsparły nastroje rynkowe i doprowadziły do spadku cen energii, ale ruchy te zostały później zniwelowane przez irańskich urzędników, którzy zaprzeczyli, jakoby jakiekolwiek bezpośrednie rozmowy z Waszyngtonem były prowadzone. Doniesienia z wtorkowego poranka, że państwa Zatoki Perskiej są coraz bliżej przyłączenia się do wojny z Iranem, wskazują na ryzyko dalszej eskalacji.
– W tym kontekście inwestorzy oceniają wpływ konfliktu na kredyty europejskie – zauważają analitycy UniCredit. Agencja ratingowa Moody’s opublikowała w zeszłym tygodniu swoje najnowsze badanie dotyczące niewypłacalności, z którego wynika, że wskaźnik niewypłacalności w Europie spadł w lutym do 3,5 proc. z 4 proc. w poprzednim miesiącu, co stanowi pierwszy spadek od prawie roku. Jak podkreślają, za wszystkie lutowe niewypłacalności w Europie, z wyjątkiem jednej, odpowiadały giełdy w trudnej sytuacji finansowej. Globalny wskaźnik niewypłacalności spadł również z 4,3 proc. do 4,1 proc. w lutym, osiągając najniższy poziom od czerwca 2023 r. – Dane są pozytywne i potwierdzają nasze oczekiwania dotyczące spadku wskaźnika niewypłacalności do 3 proc. do końca roku w naszym scenariuszu bazowym, który zakłada, że wojna w Iranie nie będzie się przedłużać. Jednak wskaźnik niewypłacalności jest z natury wskaźnikiem retrospektywnym, a w scenariuszu ryzyka przedłużającej się wojny z Iranem trwałość ostatniego spadku pozostaje niepewna. Związane z tym wysokie ceny ropy naftowej i gazu oraz przerwane łańcuchy dostaw tworzą nowe ryzyka kredytowe, potencjalnie prowadząc do wyższych wskaźników niewypłacalności w średnim terminie – stwierdzają specjaliści włoskiego banku.
12-miesięczny wskaźnik niewypłacalności w Europie, odnotowany przez agencję Moody’s, jest opóźniony o 12 miesięcy, a indeks spreadów dla wysokodochodowych instrumentów niefinansowych iBoxx rośnie. Te dwie serie zazwyczaj poruszają się blisko siebie. Jednak zależność ta osłabła między Wielką Recesją z lat 2008-09 a pandemią COVID-19, kiedy zakupy obligacji napędzane przez EBC w ramach luzowania ilościowego zniekształciły premie za ryzyko kredytowe. Ostatnio jednak, w związku z eskalacją wojny z Iranem, premie za ryzyko kredytowe zaczęły rosnąć.
Pomimo rosnących cen ropy naftowej i obaw o rentowność łańcucha dostaw w obliczu trwającej wojny z Iranem, premie za ryzyko kredytowe wzrosły jedynie umiarkowanie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Od początku wojny indeks inwestycyjny iBoxx dla sektora niefinansowego (non-financials investment grade senior index) wzrósł o około 5 pb do 82 pb, a indeks wysokodochodowy (high yield index) wzrósł o 25 pb do 310 pb. Wskazuje to, że inwestorzy nadal spodziewają się uniknięcia scenariusza stagflacji lub recesji. – W tym kontekście obecny wzrost cen ropy naftowej nie musi mieć negatywnego wpływu na rynek kredytowy, o ile nie podważy on naszych bazowych oczekiwań dotyczących umiarkowanego wzrostu gospodarczego. Ponadto solidne bufory gotówkowe wśród europejskich emitentów powinny wspierać obsługę długu i wskazywać na niższe wskaźniki niewypłacalności w najbliższym czasie – uważają analitycy.
Jednakże kredyt jest klasą aktywów wrażliwą na wzrost, a im dłużej trwa wojna w Iranie, tym bardziej prawdopodobne jest, że inwestorzy będą uwzględniać w cenach wyższe ryzyko kredytowe. Wczesne sygnały pojawiają się już na rynkach kredytowych. Należą do nich dalszy wzrost liczby upadłych aniołów w sektorze niefinansowym iBoxx do 5 mld euro (w porównaniu z zaledwie 1,5 mld euro wśród wschodzących gwiazd YTD) oraz wzrost udziału kredytów iBoxx o ratingu CCC w obrocie na poziomie zagrożonym (cena gotówkowa poniżej 70) do prawie 50 proc., w porównaniu z około 20 proc. przed rozpoczęciem wojny w Iranie. Na razie inwestorzy wydają się postrzegać to jako ryzyko idiosynkratyczne, ponieważ udział obligacji zagrożonych wśród emitentów o ratingach B i BB pozostaje bliski zeru. – Jednak przedłużająca się wojna w Iranie, prowadząca do długiego okresu wysokich cen energii, stworzyłaby negatywne środowisko dla kredytów o wysokiej beta – szczególnie wśród emitentów w sektorach energochłonnych, takich jak chemikalia, przemysł, motoryzacja i części – podsumowują analitycy UniCredit.
