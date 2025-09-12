– Dla innowacyjnych przedsiębiorstw przygotowujemy tak zwany 28. system prawny i przyspieszamy prace nad unią oszczędności i inwestycji – zapowiedziała Ursula von der Leyen. Choć w Europie działa wiele start-upów z obszaru kluczowych technologii, jak kwantowe, sztuczna inteligencja czy biotechnologia, to gdy stają one na progu poważnego rozwoju, po finanse muszą się zwracać do inwestorów pozaunijnych przez ograniczoną dostępność kapitału wysokiego ryzyka. W efekcie Europę opuszczają pieniądze, a co za tym idzie także miejsca pracy. Jeden z przedstawicieli KE szacował, że rocznie chodzi nawet o 300 mld euro. – Komisja podejmie współpracę z inwestorami prywatnymi w ramach wartego miliardy euro Europejskiego Funduszu na rzecz Przedsiębiorstw Scale-up – mówiła szefowa KE.