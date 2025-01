Nie ma odejścia od Zielonego Ładu. "Pozostajemy na obranym kursie"

Komisja przedstawia Kompas konkurencyjności, odczytywaną przez wielu jako odpowiedź na odejście od polityki klimatycznej nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. To pierwsza inicjatywa w ramach obecnej kadencji Komisji.

Komisja nie wycofuje się z Zielonego Ładu

Komisja Europejska we wstępnie do dokumentu przyznaje, że e ciągu ostatnich dwudziestu lat Europa nie nadążała za innymi dużymi gospodarkami ze względu na utrzymującą się lukę we wzroście wydajności, ale nie wskazuje, że winna jest za to dotychczasowa polityka klimatyczna. – UE ma to, co jest potrzebne, aby odwrócić tę tendencję za sprawą swoich utalentowanych i wykształconych pracowników, kapitału, oszczędności, jednolitego rynku, wyjątkowej infrastruktury społecznej, pod warunkiem że podejmie pilne działania w celu usunięcia utrzymujących się od dawna barier i słabości strukturalnych, które ją hamują – czytamy w komunikacje Komisji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła też na konferencji prasowej, że Europa pozostaje na kursie dalszej realizacji neutralności klimatycznej. – Zmiany klimatu to rzeczywistość. Widzimy skutki tych zmian na całym świecie.(…). Chciałabym podkreślić, że Europa jest nadal na tym obranym kursie. To konieczne. Pozostajemy na kursie, aby realizować Zielony Ład, aby osiągnąć neutralność klimatyczną przed 2050 r. i cel redukcji emisji CO2 o 55 proc. w 2040 r. Taka transformacja nie była jednak nigdy wcześniej przeprowadzona, dlatego też nasze decyzje muszą być elastyczne i pragmatyczne. Musimy być gotowi do adaptacji i umieć sobie powiedzieć, że musimy coś zrobić w inny sposób, niż wcześniej planowaliśmy. Potrzebujemy neutralności klimatycznej i systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Jeśli zanieczyszczasz, płacisz. Jeśli tego nie chcesz bądź innowacyjny. W jaki sposób? To już zależy od ciebie – powiedziała.

Większa niezależność od importu

Komisja zakłada także zmniejszenie nadmiernych zależności i zwiększenie bezpieczeństwa. – Zdolność UE do dywersyfikacji i zmniejszania zależności będzie zależała od skutecznych partnerstw. UE posiada już największą i najszybciej rozwijającą się sieć umów handlowych na świecie obejmującą 76 krajów, które odpowiadają za prawie połowę handlu UE. – Aby utrzymać dywersyfikację i wzmocnić nasze łańcuchy dostaw, Kompas odnosi się do nowej gamy czystych partnerstw handlowo-inwestycyjnych, które mają pomóc w zabezpieczeniu dostaw surowców, czystej energii, zrównoważonych paliw transportowych i czystych technologii z całego świata – czytamy w dokumencie. W ramach rynku wewnętrznego przegląd przepisów dotyczących zamówień publicznych Komisja umożliwić chce wprowadzenie preferencji europejskiej w zakresie zamówień publicznych w sektorach i technologiach krytycznych

Mniej biurokracji

Aby poprawić konkurencyjność Komisja Europejska zobowiązała się, w zaprezentowanym w środę dokumencie pt. "Kompas konkurencyjności" KE przedstawiła swoje plany legislacyjne na najbliższą kadencję związane ze wzmacnianiem europejskiej konkurencyjności. Zobowiązała się w nim m.in. do "drastycznego zmniejszenia" obciążeń regulacyjnych i administracyjnych - o co najmniej 25 proc. dla firm oraz o 35 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw. KE zamierza pokazać, w jaki sposób chciałaby to osiągnąć 26 lutego w ramach pierwszego pakietu uproszczeń nazwanych omnibusem.