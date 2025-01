W poniedziałek obawy, we wtorek ulga

2,4 proc. r./r. – tyle wyniosła w grudniu 2024 r. inflacja HICP w strefie euro według wtorkowych wstępnych danych Eurostatu. To więcej niż w listopadzie (2,2 proc.) i najwięcej od pięciu miesięcy. Jednocześnie był to wzrost spodziewany przez ekonomistów. Wynikał m.in. z efektów bazy. Po kilku miesiącach, na symboliczny plus (0,1 proc.) wróciła roczna dynamika cen energii, po -2 proc. w listopadzie.

Odczyt inflacji w całej strefie euro stłumił obawy, które wywołał poniedziałkowy wynik z Niemiec. Okazało się, że u naszych sąsiadów inflacja HICP urosła w grudniu do 2,9 proc. r./r. (z 2,4 proc. w listopadzie), powyżej średniej prognoz 2,6 proc. Zaniepokoiły też dane z Hiszpanii, gdzie inflacja miała wzrosnąć z 2,4 do 2,6 proc., a podskoczyła do 2,8 proc. Jednak we wtorek z kolei pozytywnie zaskoczyły odczyty z Włoch (1,3 proc.) i Francji (1,8 proc.), i inflacja w całej strefie euro wylądowała tam, gdzie prognozowano.