Płynna wolność

Z Telegrama korzysta cała rosyjska i białoruska opozycja, korzystają także żołnierze obu stron walczących w Ukrainie. Czy jednak ta aplikacja rzeczywiście jest bezpieczna? W ostatnich latach pojawiały się podejrzenia, że rosyjskim tajnym służbom udawało się docierać do wiadomości wymienianych poprzez Telegram (choćby przy okazji tłumienia protestów w Baszkorostanie w styczniu 2024 r.). Zdarzało się również, że były cenzurowane telegramowe kanały związane z rosyjską opozycją, np. namawiające żołnierzy do dezercji. Z drugiej strony Telegram też jednak przychylił się do żądania UE dotyczącego cenzurowania kanału rosyjskiej telewizji Russia Today. Wygląda więc na to, że ta platforma czasem negocjowała z rządami w sprawie ograniczania niektórych treści.

W lutym 2022 r. Moxie Marlinspike, współtwórca konkurencyjnej, amerykańskiej aplikacji Signal, zatweetował: „Telegram to najbardziej popularny komunikator w miastach Ukrainy. Po dekadzie wprowadzających w błąd reklam i artykułów, wielu ludzi wierzy w to, że jest on »zaszyfrowaną aplikacją«. Jest raczej odwrotnie. Poza »sekretnymi chatami«, wiadomości z Telegrama są dostępne dla ludzi z wewnątrz firmy. Każda wiadomość, zdjęcie, film czy dokument wysłany lub otrzymany przez ostatnie 10 lat, wszystkie kontakty, listy członków grup itp. są dostępne dla każdego mającego dostęp do tych baz danych” .

Czyżby więc Durow oszukiwał użytkowników Telegrama, zapewniając ich, że jego aplikacja jest bezpieczna? Czyżby jego spór z FSB był tylko przedstawieniem mającym na celu zastawienie pułapki na wrogów Kremla? Poważniejszych dowodów na ewentualną współpracę Durowa z rosyjskimi tajnymi służbami nie ma. Na pewno takich zarzutów nie stawiają mu władze Francji. Z Telegrama na pewno jednak korzystali funkcjonariusze rosyjskich służb, m.in. werbując za jego pośrednictwem ochotników do akcji sabotażowych w Europie. Aresztowanie Durowa wywołało więc duży niepokój na Kremlu. Oficjalnie polecono funkcjonariuszom rosyjskiego reżimu, by wykasowali wiadomości z Telegrama..

– W Rosji Telegram jest bezpieczną przystanią, w której można się schronić, gdy rząd walczy przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu. W Europie Telegram jest bezpieczną przystanią dla kryminalistów – stwierdził rosyjski opozycjonista Maksim Katz.No cóż, w oczach Putina i FSB rosyjscy opozycjoniści też są „przestępcami”. Ostrożnie więc z etykietkami...

Elon Musk również poczuł się zagrożony

Jednym z ludzi, którzy publicznie bronią Durowa, jest Elon Musk, właściciel platformy X (dawnego Twittera). Robi to również we własnym interesie. Platforma X znalazła się bowiem pod presją unijnych regulatorów, którzy zarzucają jej m.in. niewystarczającą moderację treści. Chodzi głównie o pojawiające się tam wpisy, które unijni regulatorzy uznają za „mowę nienawiści” czy „dezinformację”. Próby interweniowania Brukseli w działania platformy X bywają czasem toporne. Tak było choćby, gdy Musk przeprowadził na żywo wywiad z Donaldem Trumpem, republikańskim kandydatem na prezydenta USA. Jeszcze zanim ów wywiad został wyemitowany, Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego, napisał list do władz platformy X, w którym ostrzegał ich, że publikacja wywiadu z jednym z najważniejszych światowych polityków może naruszać unijne przepisy dotyczące walki z dezinformacją.

Amerykańscy republikanie uznali list Bretona za niedopuszczalną, zagraniczną ingerencję w kampanię prezydencką w USA. Od działań tego komisarza demonstracyjnie odcięła się Ursula von der Leyen, a Musk odpowiedział Brettonowi, tweetując wulgarny mem nawiązujący do filmu „Jaja w tropikach”.