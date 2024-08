Chińskie obligacje przyciągają mocniej niż akcje

Łączne obroty na giełdach w Szanghaju i w Shenzen spadły do najniższego poziomu od maja 2020 r. W poniedziałek wyniosły 469 mld juanów (69,1 mld USD). W porównaniu z kapitalizacją chińskiego rynku akcji stały się najniższe od 2019 r. Jest to jeden z objawów kiepskiej koniunktury trwającej na giełdach Państwa Środka. CSI 300, wspólny indeks dla giełd w Szanghaju i Shenzen, stracił od początku roku ponad 3 proc. Indeks Shanghai Composite zniżkował natomiast w tym czasie o nieco ponad 4 proc., co uplasowało go w pierwszej dziesiątce najgorszych głównych indeksów giełdowych świata.