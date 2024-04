MFW ponownie nie docenił witalności amerykańskiej gospodarki

We wtorkowym raporcie analitycy z MFW tłumaczą, że rewizja prognoz dla USA ma charakter czysto statystyczny, wynika z szybszego od oczekiwań wzrostu pod koniec ub.r. Patrząc w szerszej perspektywie, szybki rozwój gospodarczy USA to pokłosie ekspansywnej polityki fiskalnej, ale też zaskakująco gwałtownego spadku inflacji. To czynnik, który napędza wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych i w rezultacie ich wydatki. MFW oczekuje obecnie, że inflacja w USA w tym roku wyniesie średnio 2,9 proc., po 4,1 proc. w 2023 r., a w 2025 r. obniży się do 2 proc., czyli wróci do celu Rezerwy Federalnej. W ocenie ekonomistów Funduszu takie perspektywy pozwolą Fedowi na obniżenie głównej stopy procentowej w tym roku o około 0,75 pkt proc. do 4,75 proc.

Złe sąsiedztwo Polski

Seria szoków z ostatnich lat – najpierw pandemia Covid-19, a następnie atak Rosji na Ukrainę i związany z tym skok cen energii – znacznie mocniej uderzyła w zachodnią Europę, która jest daleka od powrotu na wcześniejszą trajektorię wzrostu. MFW prognozuje obecnie, że PKB strefy euro zwiększy się w tym roku o 0,8 proc., po zwyżce o 0,4 proc. w ub.r., a w 2025 r. o 1,5 proc. Obie prognozy, na bieżący i na przyszły rok, są niższe niż w poprzednich edycjach WEO. W październiku ub.r. MFW spodziewał się wzrostu PKB strefy euro o 1,2 proc. w tym roku i o 1,8 proc. w przyszłym roku.

Hamulcowym europejskiej gospodarki pozostają Niemcy, gdzie PKB w tym roku wzrośnie tylko minimalnie po zniżce w ub.r. Tymczasem w wielu innych gospodarkach, zwłaszcza tych z południa strefy euro, ożywienie jest silniejsze, niż można było oczekiwać. Podobnie jak w USA, sprzyja temu szybszy niż oczekiwano spadek inflacji. Średnio w strefie euro poziom cen konsumpcyjnych ma się w tym roku zwiększyć o 2,4 proc., a w 2025 r. o 2,1 proc., po zwyżce o 5,4 proc. w 2023 r.

Pomimo silnych związków z Niemcami perspektywy polskiej gospodarki MFW widzi w jasnych barwach. Ekonomiści z waszyngtońskiej instytucji spodziewają się obecnie, że wzrost PKB Polski przyspieszy z 0,2 proc. w ub.r. do 3,1 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r. Dla porównania, w styczniu br. prognozowali, że aktywność gospodarcza nad Wisłą zwiększy się w br. o 2,8 proc., a w przyszłym roku o 3,2 proc.