Indeks ZEW mierzący oczekiwania analityków oraz inwestorów dotyczące sytuacji gospodarczej w Niemczech wzrósł w kwietniu do 42,9 pkt z 31,7 pkt w marcu, podczas gdy spodziewano się jego zwyżki tylko do poziomu 36 pkt. Znalazł się najwyżej od marca 2022 r. Tymczasem indeks oceniający obecną sytuację gospodarczą w Niemczech wzrósł tylko z minus 80,5 pkt w marcu do minus 79,2 pkt w kwietniu.

– To, że gospodarka globalna przechodzi ożywienie, wspiera nastroje w Niemczech. Połowa respondentów sondażu spodziewa się, że gospodarka niemiecka nabierze siły w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Do wzrostu optymizmu przyczynia się mocna poprawa projekcji oraz oczekiwań ekonomicznych dla krajów będących odbiorcami niemieckiego eksportu. To jest m.in. odzwierciedlone przez spodziewaną aprecjację dolara amerykańskiego wobec euro – twierdzi Achim Wambach, przewodniczący Instytutu ZEW, który oblicza omawiany indeks oczekiwań i nastrojów gospodarczych.

Poprawiają się również nastroje inwestorów względem gospodarki strefy euro. Indeks ZEW mierzący oczekiwania gospodarcze w Eurolandzie wzrósł z 33,5 pkt w marcu do 43,9 pkt w kwietniu. Wskaźnik oceniający obecną sytuację gospodarczą w strefie euro wzrósł natomiast z minus 54,8 pkt do minus 48,8 pkt. Na wzrost optymizmu miały wpływ m.in. oczekiwania dotyczące rozpoczęcia przez Europejski Bank Centralny cyklu obniżek stóp procentowych.

Wstępne dane o niemieckim PKB za I kwartał 2024 r. zostaną opublikowane dopiero 30 kwietnia. Okaże się wówczas, czy Niemcy uniknęły technicznej recesji. W końcówce 2023 r. PKB spadł bowiem o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, a w trzecim i w drugim kwartale wzrost gospodarczy był zerowy.

Zebrane przez agencję Bloomberga prognozy analityków dla PKB Niemiec na I kwartał są w przedziale od spadku o 0,3 proc. do wzrostu o 0,2 proc., a na drugi kwartał od braku zmian do zwyżki o 0,4 proc. Prognozy na cały 2024 r. wahają się od minus 0,3 proc. do plus 0,8 proc.