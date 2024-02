Prognozy spółek ostrożne, a giełda rozgrzana

Jak dotąd tylko 40 proc. spółek z amerykańskiego indeksu S&P 500 przedstawiło prognozy wyników na nadchodzące kwartały, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków – mówią wyliczenia Bank of America. Odsetek takich firm jest najniższy od kwietnia 2020 r., czyli od czasu ostrych lockdownów pandemicznych. Może to świadczyć o dużej niepewności menedżerów dotyczących przyszłości. – Mamy do czynienia z ryzykiem geopolitycznym i wyborczym. Nie wiemy, jak gospodarka będzie reagowała na opóźnione skutki podwyżek stóp procentowych, a tempo przyszłych obniżek stóp jest wciąż niepewne. Wszystko to sprawia, że lepiej jest być ostrożnym przy przedstawianiu prognoz wynikowych – twierdzi Willie Delwiche, założyciel firmy badawczej Hi Mount Research.