#WykresDnia: Niemcy przed budżetową katastrofą?

Parlament przyjmie budżet na 2024 r. Ale trójpartyjna koalicja zmierza do kolejnej katastrofy: ustalenie budżetu na 2025 będzie jeszcze trudniejsze niż w tym roku. Rząd musi wypełnić lukę 20 mld euro, by dostosować się do hamulca zadłużenia.