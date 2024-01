Za obligacjami korporacyjnymi, których oprocentowanie tradycyjnie najczęściej oparte jest na WIBOR, przemawia jeszcze jeden istotny czynnik – przewidywalność wyniku. Ryzyko stopy procentowej jest w ich przypadku mitygowane przez zmienność stawki referencyjnej oraz relatywnie krótkie tenory – w 2023 r. emisje adresowane do inwestorów indywidualnych nierzadko oferowały trzy-, czteroletni termin do wykupu, co oznacza skrócenie okresu niepewności wyniku inwestycji, bo kierunek mniej więcej dwuletniej trajektorii zmian w polityce pieniężnej bywa do pewnego stopnia przewidywalny.